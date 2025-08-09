CARAS Brasil
  Família faz pedido para o velório e sepultamento de Arlindo Cruz
Atualidades / Luto!

Família faz pedido para o velório e sepultamento de Arlindo Cruz

Velório e sepultamento de Arlindo Cruz acontecerão nos próximos dias e família do cantor revela os detalhes para o público

Publicado em 09/08/2025, às 09h37

Família de Arlindo Cruz dá detalhes de velório e sepultamento
Família de Arlindo Cruz dá detalhes de velório e sepultamento

O cantor e compositor Arlindo Cruz morreu nesta sexta-feira, 08, aos 66 anos, após anos convivendo com as sequelas de um AVC. Após anunciar o falecimento do artista, a família revelou quando será o velório e o sepultamento dele.

O primeiro acontecerá neste sábado, 09, e o segundo e a despedida final no domingo, 10. Para os eventos, a família dele fez um pedido especial para quem deseja aparecer: usar roupas brancas como uma forma de homenagem.

"A família de Arlindo Cruz convida, com pesar e muito carinho, todos os amigos, fãs e admiradores para a última homenagem ao nosso querido Arlindo. O velório será neste sábado (9/08), a partir das 18h, na Quadra do Império Serrano. O sepultamento será no domingo, (10/08) às 11h, no Cemitério Jardim da Saudade (Sulacap)", deram os detalhes.

"Pedimos, se possível, que todos venham de roupas claras, como símbolo da luz e da alegria que ele espalhou por toda a sua vida. Agradecemos profundamente por todo o carinho e mensagens recebidas. Com amor, Família Cruz", disseram.

Arlindo Cruz vivia com as sequelas do AVC desde março de 2017. Ele chegou a ficar um ano e meio internado até ir para casa continuar com o tratamento.

Situação de Arlindo Cruz

O cantor Arlindo Cruz sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) em 2017 e, desde então, necessitava de cuidados especiais. O artista, que viveu com a família no Rio de Janeiro, conta com a ajuda da esposa, Babi Cruz, e dos dois filhos, Flora Cruz e Arlindinho.

Recentemente, o autor Marcos Salles lançou a biografia 'O Sambista Perfeito', onde conta toda a trajetória do cantor e sua luta desde o AVC. Em um dos capítulos da obra, Babi revelou que, o artista, de 66 anos, não respondia mais a estímulos.

"Ele deixou de responder aos estímulos como quando teve aquele período maravilhoso de balbuciar algumas palavras. Tivemos momentos lindos dele segurando copo, segurando biscoito... Hoje não temos mais isso do Arlindo. Hoje ele está bem dentro do mundinho dele, do universo dele. Bem distante", declarou Babi Cruz em um trecho do livro.

A esposa do cantor ainda reforçou que, apesar da gravidade, Arlindo estava bem "dentro das possibilidades que ele se encontrava". "Mais dias, menos dias, eu tenho fé que a gente tá voltando pra casa. Tudo é a hora determinada por Deus. Não é a hora que a gente quer, não é no nosso tempo. Mas ele é muito forte, quer muito viver. Foram mais de 30 pneumonias, então, a gente acredita que ele vai reverter mais essa, sem dúvida", declarou, por fim.

