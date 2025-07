Família de Juliana Marins desiste da cremação. Entenda o motivo

Corpo de Juliana Marins, que morreu em vulcão na Indonésia, é velado em Niterói e família anuncia que não vai fazer a cremação

A família da jovem Juliana Marins, que morreu ao cair durante uma trilha em um vulcão na Indonésia, decidiu que não vai fazer a cremação do corpo dela. Inicialmente, o corpo dela seria cremado durante a despedida final, mas a família desistiu da ação e vai sepultá-la.

A mudança nos planos aconteceu pensando no futuro. Isso porque, durante a investigação da causa da morte dela, pode ser necessária realizar uma exumação. Assim, o corpo dela precisa ser preservado ao invés de ser cremado.

“Queríamos a cremação, mas o juiz havia decidido pelo enterro, para caso fosse necessário uma exumação. Agora de manhã, a Defensoria Pública nos informou que conseguiu reverter a decisão, mas optamos por manter o sepultamento”, disse o pai dela, Manoel Marins.

O velório de Juliana Marins aconteceu nesta sexta-feira, 4, no Cemitério e Crematório Parque da Colina, em Niterói.

O pai dela também comentou sobre não ter conseguido trazer a filha viva da Indonésia. "Infelizmente não consegui. Mas agradeço à embaixada brasileira, que nos acompanhou o tempo todo. Por conta deles, tivemos acesso às autoridades locais e compreender um pouco da dinâmica do fato. Ainda não está tudo claro, mas trata-se de despreparo, descaso coma vida humana, negligência e precariedade de serviços daquele país. Um país lindo, que depende do turismo, deveria ter mais estrutura e mais preparo para receber os turistas. Soube que eles só tinham um helicóptero, em Jacarta, que não tinha como chegar até o local do acidente. As equipes contaram com o apoio de helicóptero de uma mineradora", informou.

A morte de Juliana Marins

A jovem Juliana Marins morreu aos 26 anos de idade. O corpo dela foi localizado nesta terça-feira, 24, pela equipe de busca e resgate na Indonésia. A brasileira caiu de um penhasco durante a trilha em um vulcão do Monte Rinjani no sábado, 21.

Ela ficou quatro dias presa no local de difícil acesso e não resistiu. A morte dela foi confirmada pela família em um comunicado nas redes sociais. “Hoje, a equipe de resgate conseguiu chegar até o local onde Juliana Marins estava. Com imensa tristeza, informamos que ela não resistiu. Seguimos muito gratos por todas as orações, mensagens de carinho e apoio que temos recebido”, informaram.

O corpo de Juliana passou pela necrópsia na Indonésia, onde os peritos informaram que ela morreu cerca de 20 minutos após a queda em decorrência de trauma com fraturas, lesões internas e hemorragia intensa. O caixão com a jovem chegou ao Brasil uma semana após a morte dela e o corpo passou por uma nova necrópsia no Rio de Janeiro. O laudo dos peritos brasileiros deve ficar pronto em breve e pode trazer novas informações sobre como a morte dela aconteceu.

De acordo com a família, Juliana subiu na trilha do vulcão com um grupo de 6 turistas e 2 guias. No caminho, ela ficou cansada e pediu para parar um pouco, e o grupo seguiu sem ela. Sozinha, ela caiu no penhasco. O guia percebeu que ela caiu ao voltar para encontrá-la e ver que a jovem não estava mais lá.

Juliana nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, e era formada em Publicidade e Propaganda. Ela trabalhava como dançarina de pole dance. A jovem estava fazendo um mochilão pela Ásia, sendo que já tinha passado pelas Filipinas, Vietnã e Tailândia.