  Família de Arlindo Cruz divulga detalhes da missa de sétimo dia do cantor
Atualidades / luto

Família de Arlindo Cruz divulga detalhes da missa de sétimo dia do cantor

A família do cantor e compositor Arlindo Cruz usou as redes sociai para divulgar  detalhes sobre a missa de sétimo dia em homenagem ao artista

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 14/08/2025, às 09h28

Arlindo Cruz
Arlindo Cruz - Foto: Reprodução/Instagram

A família do cantor e compositor Arlindo Cruz (1958-2025) usou as redes sociais nesta quarta-feira, 13, para divulgar  detalhes sobre a missa de sétimo dia em homenagem ao artista, que morreu aos 66 anos na última sexta-feira, 8, em decorrência de falência múltipla dos órgãos.

A cerimônia será realizada na Igreja Matriz de São Jorge, em Quintino, Zona Norte do Rio, nesta quarta-feira, 14, às 19 horas. "Com saudade e gratidão, convidamos os fãs, admiradores, amigos e familiares para a Missa de Sétimo Dia em memória do nosso Arlindo Cruz. Ocorrerá no dia 14/08 (quinta-feira) às 19h na Igreja Matriz de São Jorge em Quintino e são todos bem vindos", informaram

Nos comentários da publicação, o cantor Arlindinho, filho do sambista, reforçou a relação de Arlindo com São Jorge e a religião cristã: "Meu pai foi batizado e cultuamos São Jorge. Somos do Bem!"

Família de Arlindo Cruz compartilha mensagem comovente após velório

Nesta terça-feira, 12, a família prestou uma homenagem e agradeceu o apoio de amigos e fãs após o velório do sambista. Na publicação, a família mostrou imagens do velório e das homenagens que receberam, incluindo muitas coroas de flores. O último adeus ao sambista aconteceu na quadra da escola de samba Império Serrano, em Madureira, no Rio de Janeiro.

 "Aqui está o significado do amor, do carinho, da gratidão dos amigos, fãs e familiares do nosso Sambista Perfeito! Quem é eterno, viverá pra sempre na nossa memória, nossos corações e nas suas canções", iniciaram na legenda.

E complementaram: "Arlindo estará para sempre na trilha sonora das nossas vidas, embalando e se fazendo presente de todas as formas. Ele vira Tempo, vira eterno! Agradecemos à imprensa pela cobertura e respeito. E a todos os fãs, amigos e admiradores as mensagens carinhosas e de tamanha saudade e respeito! Obrigado por tudo, Família Cruz!"

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

