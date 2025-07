Família de Arlindo Cruz desmente boatos sobre quadro de saúde do cantor

A família do cantor Arlindo Cruz publicou um comunicado atualizando o quadro de saúde do artista, que está internado desde março

Na noite desta quarta-feira, 16, a família e equipe de Arlindo Cruzdivulgaram uma nota pública para desmentir os boatos que estão circulando na internet sobre o quadro de saúde do cantor. O sambista está internado em um hospital no Rio de Janeiro e segundo o comunicado, seu quadro é estável.

"A família e a equipe do cantor Arlindo Cruz esclarecem que não são verdadeiras as informações que têm circulado recentemente na imprensa e nas redes sociais. As notícias mencionadas não condizem com a realidade atual do tratamento de Arlindo. O cantor está estável, acordado, sob os cuidados atentos da equipe médica e cercado pelo amor e presença constante da família", esclareceram.

"Embora seu estado de saúde exija atenção, ele está sendo acompanhado com todo o cuidado e carinho necessário. Reforçamos que alguns relatos divulgados se referem a fases anteriores do tratamento e não refletem o momento atual. Por isso, pedimos responsabilidade e respeito ao compartilhar qualquer informação sobre sua saúde. Seguiremos atualizando o quadro de Arlindo sempre que necessário. Agradecemos, mais uma vez, todo o carinho, as orações e a compreensão dos fãs, amigos e da imprensa. Atenciosamente, Família e Equipe Arlindo Cruz", completaram.

Filha de Arlindo Cruz fala sobre saúde do pai

O cantor Arlindo Cruz segue internado em um hospital no Rio de Janeiro e a filha dele, Flora Cruz, falou sobre o estado de saúde do pai. Ela contou que ele está estável e sendo bem cuidado. Além disso, ela pediu o fim das especulações e respeito por sua família.

"Em nome de todos os familiares, amigos e principalmente em meu nome, como filha de Arlindo Cruz, gostaria de pedir respeito perante o momento que todos nós estamos vivendo. Meu pai segue internado, estável, sendo bem atendido e cuidado por toda equipe médica. Arlindo segue vivo!. Quanto as matérias com inverdades proferidas, muitas falas são baseadas em trechos que dizem respeito de momentos passados (...)", disse ela. Veja o pronunciamento completo!