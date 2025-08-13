Família de Arlindo Cruz compartilha mensagem comovente após velório: 'Para sempre'

A família do cantor e compositor Arlindo Cruz prestou uma homenagem e agradecer o apoio de amigos e fãs após o velório do sambista

A família do cantor e compositor Arlindo Cruz (1958-2025) usou as redes sociais nesta terça-feira, 12, para prestar homenagem e agradecer o apoio de amigos e fãs após o velório do sambista. Internado no Rio de Janeiro desde março, ele faleceu aos 66 anos na última sexta-feira, 8, em decorrência de falência múltipla dos órgãos.

Na publicação, a família mostrou imagens do velório e das homenagens que receberam, incluindo muitas coroas de flores. O último adeus ao sambista aconteceu na quadra da escola de samba Império Serrano, em Madureira, no Rio de Janeiro. "Aqui está o significado do amor, do carinho, da gratidão dos amigos, fãs e familiares do nosso Sambista Perfeito! Quem é eterno, viverá pra sempre na nossa memória, nossos corações e nas suas canções", iniciaram na legenda.

E complementaram: "Arlindo estará para sempre na trilha sonora das nossas vidas, embalando e se fazendo presente de todas as formas. Ele vira Tempo, vira eterno! Agradecemos à imprensa pela cobertura e respeito. E a todos os fãs, amigos e admiradores as mensagens carinhosas e de tamanha saudade e respeito! Obrigado por tudo, Família Cruz!"

O cantor Arlindinho, primogênito do casal, comentou: "Valeu grandão meu amor. Valeu Grandao!". Já Flora Cruz escreveu: "Fizemos tudo a altura da sua história aqui nessa vida. Te amo além, descansa meu amor. Valeu por tudo!"

Arlindo Cruz deixou orientações do que gostaria em sua despedida

Em entrevista ao 'Splash', do UOL, o cantor Arlindinho revelou que a família organizou a cerimônia de despedida do jeito que o artista gostaria. De acordo com ele, o pai havia pedido para que houvesse cerveja e comida no local.

"É a despedida do jeito que ele pediu. Quadra cheia, cerveja liberada pro povo, churrasco. Por mais difícil que fosse fazer isso tudo, não podia não fazer o que ele pediu. Vamos comer, se divertir, lembrar dele com alegria e fazer essa alma encontrar luz o quanto antes porque ele merece", declarou Arlindinho.

