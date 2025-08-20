CARAS Brasil
  Família compartilha comunicado após morte de Arlindo Cruz: 'Contamos com a compreensão'
Família

Família compartilha comunicado após morte de Arlindo Cruz: 'Contamos com a compreensão'

A família do cantor e compositor Arlindo Cruz (1958-2025) usou as redes sociais nesta quarta-feira, 13, para divulgar um comunicado. Leia!

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 20/08/2025, às 12h31

Arlindo Cruz
Arlindo Cruz - Foto: Reprodução/Globo

A família do cantor e compositor Arlindo Cruz (1958-2025) usou as redes sociais nesta quarta-feira, 20, para divulgar um comunicado. No texto eles agradeceram as mensagens de carinho recebidas após a morte do artista e informaram que o uso da imagem, do nome ou de qualquer obra relacionada ao sambista dependerá de autorização prévia.

"A família de Arlindo Cruz, juntamente com sua equipe e o time da Arlindo Cruz Produções, manifesta profunda gratidão por todas as demonstrações de carinho, respeito e solidariedade recebidas neste momento de tamanha sensibilidade. Cada mensagem, gesto de afeto e homenagem reafirma a grandeza do legado deixado por Arlindo, cuja obra, história e contribuição para a música popular brasileira permanecem eternos e atemporais", iniciaram no comunicado.

"Reiteramos que a utilização da imagem, do nome ou de qualquer obra artística de Arlindo Cruz para fins comerciais, institucionais ou promocionais está sujeita à autorização prévia e expressa. Dessa forma, solicitamos que todos os interessados encaminhem suas propostas e condições detalhadas para o e-mail oficial", continuaram

Por fim, escreveram: "Contamos com a compreensão, o respeito e a parceria de todos, certos de que, unidos, manteremos viva a memória e a essência de Arlindo Cruz, sempre preservando a dignidade de sua trajetória e a relevância cultural de sua arte".

Os filhos de Arlindo Cruz

O cantor Arlindo Cruz deixou a esposa, Babi Cruz, com quem foi casado por mais de 35 anos. Com ela, teve Arlindinho e Flora Cruz. O cantor também deixa Kauan Felipe, fruto de um relacionamento do cantor com outra mulher.

Arlindo Cruz vivia com sequelas de um AVC (Acidente Vascular Cerebral), sofrido em 2017. Desde então, ele recebia cuidados dos familiares. O cantor faleceu aos 66 anos em decorrência de uma falência múltipla dos órgãos.

Filha de Arlindo Cruz faz tatuagem em homenagem ao cantor; veja a foto

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

