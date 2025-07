Fafá de Belém surge com Dona Ruth e confessa sobre Marília Mendonça: 'Sempre'

A cantora Fafá de Belém compartilhou em suas redes sociais um registro ao lado de Dona Ruth e falou sobre a cantora Marília Mendonça (1995-2021)

A cantora Fafá de Belém usou as redes sociais nesta terça-feira, 01, para compartilhar um registro da inauguração da nova sede do Instituto Marília Mendonça, que aconteceu em Goiânia. Na publicação, ela posou ao lado de Dona Ruth Moreira e falou sobre a cantora Marília Mendonça (1995-2021).

"Ontem participei da inauguração da nova sede do Instituto Marília Mendonça, um sonho antigo dessa artista tão essencial para a música e para a vida de tantas mulheres brasileiras. Há meses, eu vinha conversando com Dona Ruth sobre o instituto e sobre a importância que Marília tem, por ter dado voz ao que chamamos de real empoderamento feminino — com alegria, força, coragem e verdade", iniciou Fafá.

"Sua obra inspira gerações de mulheres a reconhecerem seu valor, sua liberdade e sua dignidade, e desde quando ela surgiu, eu sempre me identifiquei muito com Marília, talvez porque lá atrás, eu rompi com alguns paradigmas, sobretudo quando gravei Nuvem de Lágrimas e me tornei uma voz feminina levando um sucesso sertanejo para as rádios AM, coisa que não se via ainda no Brasil", complementou.

"O Instituto, agora com sede em Goiânia, tem como missão oferecer acolhimento, orientação, atendimento médico, alimentação e suporte para mulheres, crianças e famílias em situação de vulnerabilidade. Um projeto tocante, necessário e cheio de propósito, que segue crescendo e espalhando esperança. Deixo aqui meu agradecimento à querida Ruth Moreira, por manter vivo esse legado com tanto carinho. Que a memória da Marília siga sendo luz, guia e inspiração para tantas pessoas que ainda vão descobrir o poder que têm", finalizou.

