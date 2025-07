Fael Cordeiro, campeão do BBB 12, retira tumor em cirurgia; saiba o que é lipoma

O ex-BBB Fael Cordeiro precisou passar por uma cirurgia para remover um lipoma, tumor benigno comum; entenda o que é e quando é necessário tratar

O ex-BBB e campeão de BBB 12, Fael Cordeiro, de 38 anos, passou por uma cirurgia para remover um lipoma, tumor benigno formado por células de gordura, no Mato Grosso do Sul. O procedimento foi realizado em Dourados e ocorreu com sucesso.

Em suas redes sociais, ele postou uma foto no hospital para tranquilizar os fãs e agradecer aos profissionais de saúde responsáveis pela cirurgia. "Quero agradecer ao doutor Carlos Augusto e à doutora Dulce Amorim pela excelente cirurgia... precisei retirar um lipoma e com a graça de Deus e o profissionalismo deles a cirurgia foi um sucesso", escreveu ele.

O que é um lipoma?

Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), um lipoma é um tumor benigno composto por células de gordura maduras. É o tipo mais comum de tumor cutâneo, com incidência estimada em cerca de 10% da população e prevalência de aproximadamente 2,1 por 1.000 pessoas.

Geralmente indolores e de crescimento lento, esses tumores podem aparecer em diversas regiões do corpo, como camadas subdérmicas e subcutâneas, além de serem encontrados ocasionalmente em vísceras e cavidades.

Os lipomas são mais frequentes em pessoas entre 40 e 60 anos, e apenas cerca de 5% apresentam múltiplas massas. O diagnóstico costuma ser clínico, baseado na palpação. Para tumores maiores que 5 cm, com formato irregular ou que envolvem tecidos profundos, exames como ultrassonografia, tomografia ou ressonância magnética podem ser necessários.

Quando é recomendada a cirurgia?

A cirurgia para remover lipomas costuma ser indicada quando provocam desconforto estético, doem, afetam nervos ou crescem rapidamente. No caso de Fael, ele não detalhou os motivos específicos, mas a decisão foi por precaução e bem-estar.

Pós-operatório e cuidados médicos

A recuperação de Fael segue sem complicações, segundo o ex-BBB, que já está em casa. Geralmente, após a remoção de lipomas, os cuidados envolvem higiene adequada do local, evitar esforços físicos nas primeiras semanas e fazer acompanhamento com o médico para observar a cicatrização e possíveis recidivas.

