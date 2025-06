Fabiola Gadelha encanta ao combinar look com a filha durante viagem: 'Lindas'

A apresentadora Fabiola Gadelha encantou os seguidores das redes sociais ao abrir o álbum de fotos de sua viagem em família

A apresentadora Fabiola Gadelha usou as redes sociais nesta sexta-feira, 6, para abrir o álbum de fotos de sua viagem em família. Ela viajou para Manaus, no Amazonas, com o marido, Bruno Amaral, e a filha, Yarin, de três anos, e encantou ao surgir combinando o look com a herdeira.

Nas fotos postadas no feed, as duas aparacem usando um biquíni azul e posaram sorridente durante um passeio na natureza. Fabiola também mostrou que elas entram na água com botos. Já na legenda da publicação, a famosa celebrou o momento em família.

"Gratidão ao criador por nos permitir e proporcionar mais um encontro com a sua criação! Encontro com as águas e encontro com os botos!", escreveu a apresentadora, que também é mãe de Adrian e Adriel, frutos de uma relação anterior.

O post recebeu vários elogios. "Lindas demais", disse uma seguidora. "Família linda, Deus abençoe", comentou outra. "Que lindas, tal mãe, tal filha. Arrasaram no look", afirmou uma fã. "Lindas, e o boto que amor", falou mais uma.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiola Gadelha (@fabiolagadelhaoficial)

Fabiola Gadelha faz rara aparição com os três filhos

A apresentadora Fabiola Gadelha surgiu ao lado dos seus três filhos, Adrian, Adriel e Yarin, e do marido, Bruno Amaral, em um post inédito nas redes sociais. Desta vez, a família aproveitou o dia ensolarado para curtir um parque aquático.

Com looks combinando, eles surgiram com uma peça de roupa preta e a outra estampada com plantas e flores. Na legenda, "Family", afirma Fabíola. Nos comentários, choveram elogios para a família. "Que família linda vocês construíram, minha amiga! Toda felicidade do mundo pra vocês!", afirmou um internauta. "Que família linda", escreveu outro. "Adorei todos de roupas da mesma estampa... vocês são 10", comentou mais um. Veja a publicação!

