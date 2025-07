Fábio Assunção revela namoro e última mensagem comovente à Preta Gil

Fábio Assunção revela breve romance com Preta Gil na juventude e conta que enviou mensagem de despedida dias antes da morte da cantora

Fábio Assunção emocionou o público nesta segunda-feira, 21, ao fazer uma participação especial no programa Encontro. Convidado para homenagear Preta Gil, que faleceu no último domingo, 20, o ator abriu o coração e revelou detalhes inéditos da relação que teve com a cantora nos anos 1990, incluindo um breve namoro.

“Eu tinha 20 anos, a gente namorou um mês e pouco. Acho que ela tinha 17 ou 18”, revelou ele durante a conversa com Valéria Almeida e Talitha Morete, que substituem Patrícia Poeta nas férias. “Tenho lembranças dela de várias coisas boas. Preta tem um sorriso inesquecível. Ela realmente contagiava todo mundo.”

Um carinho que veio de longa data

O ator, que atualmente vive Juliano em Garota do Momento, relembrou que Preta Gil foi uma das primeiras pessoas que conheceu ao se mudar para o Rio de Janeiro. “A gente era muito próximo até 2005. Depois voltei pra São Paulo, e a vida foi levando. Mas vira e mexe a gente se encontrava. É uma pessoa por quem tenho um carinho imenso”, contou.

Segundo ele, Preta era uma figura constante em sua vida. Fábio ainda lembrou com carinho do nascimento de Francisco, filho da cantora, afirmando que “praticamente o viu nascer”.

“De vez em quando eu falava com o Otávio [Müller, ex-marido de Preta] e com o Fran [Francisco Gil], e tinha notícias dela assim”, contou o ator. No entanto, foi apenas dois dias antes da morte da cantora que Fábio sentiu algo diferente e resolveu escrever para ela.

A mensagem enviada no sábado

Com a voz embargada, o ator compartilhou que, na noite de sábado, 19, mandou uma mensagem para Preta, mesmo sem manter contato frequente. “‘Preta, tô sabendo que o assunto tá complexo. Se quiser conversar, me liga. Tô com saudade, te amo, beijo’, mandei às 7 da noite”, relatou Fábio.

Ele lamentou não saber se ela conseguiu ler a mensagem a tempo. “A gente vai adquirindo umas pessoas na vida e leva para sempre. Muitas vezes não conseguimos nos despedir”, desabafou.

Espiritualidade para enfrentar a perda

Apesar da tristeza pela partida precoce da cantora, Fábio Assunção escolheu um olhar mais espiritualizado para encarar o luto. “Eu acho que, por uma visão mais espiritualista, ela estava precisando descansar. É triste, mas prefiro sentir que ela está descansando neste momento”, finalizou ele.

Vale lembrar que Preta Gil enfrentava um câncer no intestino desde 2023 e passou por diversas internações e cirurgias. Em suas últimas entrevistas, a cantora falava com emoção sobre a luta pela vida. Em uma delas, ao podcast Quem Pode, Pod, Preta declarou: “Se eu sair dessa, quero viver tudo o que eu não vivi. Quero amar, quero viajar, quero me reconectar comigo”.

