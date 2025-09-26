Fabiana Justus se emociona ao conhecer o doador de medula: ‘Salvou minha vida’

Fabiana Justus usou as redes sociais na noite desta sexta-feira, 26, para dividir um momento muito especial que viveu. A empresária e influenciadora digital contou para os seguidores que conheceu o seu doador de medula óssea.

A filha de Roberto Justus foi diagnosticada com Leucemia Mieloide Aguda (LMA) no início de 2024 e precisou passar por um transplante. Para conhecer a pessoa que ajudou a salvar sua vida, ela precisou esperar um ano e meio para que o sigilo fosse quebrado.

Nos Stories, Fabiana falou sobre a emoção que sentiu ao conversar com o doador, que é americano. “Eu tô muito emocionada! Eu conheci meu doador!! Hoje teve a quebra de sigilo, pois faz 1 ano e meio do dia que ele doou a medula para mim!”, revelou ela.

Depois, a influenciadora digital compartilhou um vídeo no feed para falar sobre a conversa que teve com o homem. “Eu acabei de conhecer meu doador. Gente, juro, eu tive que respirar fundo antes de vir aqui compartilhar com vocês, porque foi muita emoção. Não dá para descrever, assim, eu não conseguia nem me conter”, confessou.

Em seguida, Fabiana deu detalhes sobre o doador. “Ele é americano mesmo, jovem e ele tem um filho da idade do meu filho e gente, assim, eu não sei explicar, eu não sei explicar o que eu tô sentindo. Só quis compartilhar com vocês porque vocês acompanharam todo esse processo e vocês fizeram tanto por mim, vocês mandaram tanta energia maravilhosa e é mais uma etapa que eu estou aqui compartilhando com vocês. Obviamente acabei de conhecê-lo. A gente se falou por vídeo e enfim, eu ainda não posso compartilhar sobre ele, porque eu acho que eu preciso respeitar a privacidade dele, mas em algum momento eu vou perguntar se tudo bem eu falar sobre ele aqui e vou dar essas chances para ele, mas primeiro eu queria conhecê-lo, agradecê-lo.”

“E foi muito especial, foi um momento muito, muito emocionante para mim, para o meu marido que estava aqui junto comigo e a gente agradeceu ele tanto, a gente não sabia nem o que falar para pessoa que salvou a minha vida. E ele muito uma pessoa muito do bem, assim, dá para ver que ele tem um coração gigante. Ele fez isso de coração mesmo, dá para ver que ele não estava esperando nada de gratidão, ele ficava até sem graça quando a gente falava de agradecer, de falar o quanto ele é especial, o quanto ele é uma pessoa boa, o quanto ele fez uma boa ação, ele ficava meio sem graça até. Então, você vê que a pessoa fez assim de coração mesmo, sem esperar nada, só simplesmente fez uma boa ação”, acrescentou.

“E é inexplicável o sentimento, é inexplicável a minha emoção. O momento que eu recebi hoje o nome dele, que eu pude dar o nome para essa pessoa, para esse anjo. Enfim, é isso, queria compartilhar com vocês, eu não tô nem sabendo o que eu tô falando direito. Mas é isso, depois eu conto melhor e eu vou perguntar para ele se tudo bem realmente compartilhar com vocês e tudo, mas não podia deixar de vir aqui dividir essa emoção com vocês, que é inexplicável, inexplicável. E é isso, tô em choque até agora. Tô assim, acabada emocionalmente, porque eu fiquei muito emocionada. Eu tô o dia inteiro emocionada e Deus colocou ele no meu caminho de alguma forma e ele é um instrumento de Deus na minha vida”, finalizou.

Na legenda, Fabiana também escreveu sobre o momento. “Hoje aconteceu a tão esperada quebra de sigilo (que só acontece 1 ano e meio após o transplante, e se as duas pessoas quiserem) e eu tô MUITO emocionada! Pude dar um nome pra pessoa que eu tanto rezo, que eu tanto agradeço! Fizemos uma chamada de vídeo e eu tô sem palavras! Depois eu conto mais… agora eu ainda tô tentando lidar com as mil emoções que estou sentindo!”.

Confira:

O primeiro contato com o doador

Durante o podcast Pé no Sofá Pod, de Giulia Costa e Flávia Alessandra, Fab iana Justus falou sobre o primeiro contato que teve com seu doador de medula óssea. Ela explicou que só pode escrever uma carta com seis linhas para a pessoa.

“Um ano do transplante eu posso mandar uma carta anônima. Eles me deixaram escrever seis linhas. O que você escreve em seis linhas para a pessoa que salvou a sua vida. Eu escrevi que graças a ele [o doador], eu estou vendo os meus três filhos crescerem. Que vou ser eternamente grata e que não vejo a hora de poder pessoalmente agradecê-lo”, contou.

