Fabiana Justus se derrete ao postar fotos em família: 'Momentos incríveis'

A influenciadora digital Fabiana Justus chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao postar fotos inéditas ao lado do marido e dos filhos

Fabiana Justus encantou os seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 22, ao compartilhar uma sequência de cliques em família.

A influenciadora digital voltou para São Paulo após visitar as Cataratas do Iguaçu, no Paraná, ao lado do marido, Bruno Levi D'Ancona, e dos três filhos, as gêmeas Sienna e Chiara, de seis anos, e o caçula, Luigi, de um, e celebrou o momento que eles passaram juntos.

"De volta em SP, mas TÃO feliz pelos momentos incríveis que vivemos juntos! Essa música fala: "Momentos e lugares. São importantes pelas pessoas com quem você os compartilha. E é a vida, e o ponto é. Aproveitar as pessoas com quem você a compartilha. A alegria está nas pessoas com quem você a compartilha. E as semanas e os fins de semana. São sobre manter por perto as pessoas com quem você os compartilha". E é sobre isso!", escreveu a famosa na legenda da publicação.

No último sábado, 19, Fabiana contou como se sentiu ao visitar às quedas d'água. "Hoje vivi um daqueles momentos que marcam a alma! Fui bem cedinho nas Cataratas, antes do parque abrir. A força da natureza, o som da água, a energia do lugar… Tudo me tocou de um jeito muito especial. Fechei os olhos, respirei fundo, rezei, agradeci… Senti cada gota como um abraço da vida. Chorei… de emoção, de gratidão, de paz. Foram lágrimas leves, como a água que me tocava. Tem dias que a gente simplesmente se reconecta. Hoje foi assim… Um presente de Deus e da natureza direto pro meu coração", contou a influencer, emocionada.

Fabiana Justus celebra resultados na academia após transplante de medula

Recentemente, Fabiana Justus usou as redes sociais para celebrar mais uma conquista após um ano de seu transplante de medula óssea. Em janeiro de 2024, a filha de Roberto Justus foi diagnosticada com leucemia e, desde então, passou por diversas sessões de quimioterapia. Agora, ela demonstrou alegria com sua evolução nas atividades físicas. Na publicação, Fabi destacou a importância dos exercícios para além da estética.

"Finalmente entendi que um corpo forte é um corpo saudável! Esses músculos começando a aparecer são pra mim uma conquista IMENSA. Após químios pesadas e transplante, eu fiquei muito fraca... mas nada que a consistência, paciência e determinação não resolvam", escreveu a influenciadora, que também agradeceu aos profissionais da saúde que a acompanham nesta etapa. Veja a publicação!

