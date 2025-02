Fabiana Justus relembra dia em que raspou o cabelo: 'Dia muito marcante'

Em suas redes sociais, Fabiana Justus relembrou o dia em que raspou o cabelo devido ao tratamento de leucemia e comentou sobre o momento marcante

Em suas redes sociais, Fabiana Justus sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores.

No último ano, a empresária foi diagnosticada com leucemia e tomou a decisão de raspar os cabelos, já que um dos principais efeitos colaterais do tratamento é a queda dos fios.

Fabiana postou uma foto em que aparece careca e relembrou que faz um ano que tomou essa decisão. "Um ano desse dia. Dia que eu raspei o cabelo, um dia marcante. Só de lembrar me emociono. Naquele dia, eu raspei os fios imaginando tudo de ruim indo embora e um recomeço de vida lindo e cheio de saúde. Me enxerguei de uma maneira completamente diferente. Com a careca, eu me vi capaz de vencer. Eu não lembro desse dia com tristeza. Eu lembro desse dia com gratidão a Deus por me dar força e coragem para enfrentar tudo que enfrentei", disse ela.

Em seguida, ela compartilhou o vídeo em que aparece raspando os cabelos e ressaltou que não se sentiu triste. "Só vejo amor nesse vídeo".

Homenagem

Em suas redes sociais, Fabiana Justus sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores.

Na quinta-feira, 5, a empresária usou a sua conta no Instagram para fazer uma linda homenagem para a amiga Simone, que está fazendo aniversário. Simone começou trabalhando na casa de Fabi, mas rapidamente elas desenvolveram uma linda amizade.

Inclusive, no carrossel de fotos, Fabiana mostrou que Simone foi uma das primeiras pessoas que soube do seu diagnóstico de leucemia.

"Hoje é o dia dessa pessoa especial. Aliás, especial não chega nem perto de descrever você, Si. Obrigada por estar ao meu lado em tantos momentos maravilhosos, mas também, principalmente, nos difíceis. Estar ao lado das pessoas nos momentos bons é fácil... são as pessoas que permanecem ao nosso lado nos momentos desafiadores que nos mostram que estão lá para o que der e vier! E assim como você falou no áudio, você segurou a minha mão e nunca soltou. Como eu sempre digo, 'obrigada' nunca será o suficiente para te agradecer por tanto! Deus foi muito maravilhoso de ter nos conectado de maneira tão linda! Hoje e sempre vamos comemorar a vida! Que seu ano (e todos os outros) sejam repletos de saúde e muita felicidade! Deus te deu o dom de cuidar, e essa é a forma mais linda de espalhar amor. Te amo", escreveu ela.

Leia também: Fabiana Justus curte piscina com o filho: 'Presente de Deus'