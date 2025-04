Fabiana Justus fala o que pensa da renovação de votos de Roberto Justus

Em entrevista para CARAS, Fabiana Justus fala sobre renovação de votos de Roberto Justus; influencer é fruto do primeiro casamento do empresário

A renovação de votos de Roberto Justus e Ana Paula Siebert acontecerá nesta quarta-feira, 30, dia em que o empresária comemora também seu aniversário de 70 anos. Ao ver o pai comemorando 10 anos de casamento com a madrasta de forma tão especial, Fabiana Justus contou para a CARAS Brasil o que pensa desse momento único.

Durante o evento de sua marca de roupas em São Paulo, a influenciadora digital revelou que sempre lidou bem com a separação de seus pais e que torcia para cada um achar seu grande amor. Fabiana Justus é fruto do primeiro casamento do empresário com Sacha Chryzman.

"Os meus pais são separados desde que eu tenho três anos, então eu estou super acostumada a ter duas casas e cada um ter seus relacionamentos, inclusive, eu fiquei muito feliz que minha mãe encontrou o amor da vida dela e o meu pai encontrou o amor da vida dele. Era o que eu mais torcia e rezava, então não existe nada disso de ciúmes, muito pelo contrário, eu quero mais que a grande família seja muito feliz, que meus pais têm direito de serem muito felizes com os amores deles", declarou.

A empresária então falou sobre a renovação de votos de Roberto Justus e Ana Paula Siebert. "Meu pai vai renovar os votos e eu acho isso muito lindo, acho que a renovação de votos é até mais especial que a primeira vez, porque quando você casa, você tem os planos, mas você não sabe o que vai acontecer, quando você renova você tem um relacionamento sólido, duradouro, que vocês estão caminhando juntos na mesma direção", declarou o que pensa sobre o evento.

Ana Paula Siebert e Roberto Justus renovarão os votos

Casados desde 2015, Ana Paula Siebert e Roberto Justus renovarão os no dia do aniversário do empresário. Nos últimos meses, a influenciadora digital falou sobre o evento ser um grande sonho e simbolizar muito para eles.

"Sempre foi um grande sonho, mais do que a primeira festa de casamento, era a renovação de votos, sem desmerecer qualquer casamento, porque acho que o casamento é a data mais especial da vida da gente, mas eu sempre tive um carinho especial, sempre achei muito lindo os casais renovando votos, porque quando a gente casa pela primeira vez, quando a gente faz a primeira festa, a gente tá animado, a gente não conhece tão bem a pessoa por mais que você tá alguns anos com a pessoa, mas morar junto, o dia a dia é totalmente diferente, a construção de uma vida, ter filhos, tudo muda", falou sua opinião.

A influenciadora ainda prometeu que usará vestido de noivo e fará tudo o que tem direito. "Eu acho muito lindo essa renovação de votos, eu sempre sonhei com festa de renovação de votos, então podem esperar que vai ter noiva, vai ter cerimônia, porque assim sempre foi um sonho da minha, sempre admirei e gostei muito das cerimônias de renovação de votos", comentou sobre querer continuar ao lado do esposo, que considera ainda mais gato atualmente do que quando o conheceu.