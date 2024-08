Fabiana Justus é hospitalizada após efeitos colaterais de tratamento

'Cabeça latejando' disse a influenciadora; Fabiana Justus revelou que ficou com enxaqueca do remédio que toma para fazer manutenção da quimioterapia

Nesta quinta-feira, 22, Fabiana Justus preocupou seus fãs ao aparecer nas suas redes sociais diretamente da cama de um hospital. A influenciadora revelou ter sofrido efeitos colaterais do remédio que toma para realizar a manutenção do seu tratamento, que considera uma "quimioterapia leve".

A mãe do Luigi compartilhou nos Stories do seu perfil do Instagram, no qual relatou: "Não apareci por aqui hoje, porque estava com uma crise de enxaqueca inexplicável. Acordei de madrugada com crise de enxaqueca e enjoo. São efeitos colaterais do remédio que eu tomo de manutenção, que é uma quimioterapia, mas é uma quimioterapia leve. Mas, me dá bastante efeito [colateral] algumas vezes", explicou.

"Algumas vezes não... a última vez que eu tinha tomado não tinha me dado esses efeitos. Agora, me deram vários remédios aqui, estou no hospital tomando, e agora estou melhor. [...] Eu estava mal, com a cabeça latejando, e agora, graças a Deus, me deram remédio e estou bem melhor. Então, agora estou dando bom dia para vocês! Estava dormindo aqui, sem energias", acrescentou em seguida.

Mais tarde, ela mostrou já estar em casa e se sentindo melhor e atualizou os fãs sobre o seu estado. "Estou em casa já, no meu quarto, deitada. A Simone [Maciel, enfermeira] falou: 'Para de bancar a super-mulher, vai descansar!'. E, eu não gosto de ficar assim, não gosto de me 'render'".

"Mas, às vezes, a gente precisa recuperar as energias, então desmarquei a ginástica que tinha hoje, porque ontem eu estava apenas cansada, hoje realmente não tenho condições de fazer. E a gente fez até um painel viral, por conta da minha voz estar assim, para ver se peguei alguma coisa das meninas, porque elas estavam com rinovírus, que é tipo uma gripe bem 'boba', mas vai saber?!", completou a filha de Roberto Justus.

E concluiu: "Eu estou com meu nariz normal, sem coriza ou nada disso, mas como a minha voz está meio esquisita, a gente falou para fazer um painel viral para ver se está tudo bem ou se peguei alguma coisa e por isso estou mais cansada que o normal. O importante é que a dor de cabeça melhorou muito e o enjoo médio, ainda estou com um pouco".

