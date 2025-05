Fabiana Justus desabafa sobre culpa na maternidade: 'Arrasada'

Em suas redes sociais, Fabiana Justus desabafou sobre o fato de não conseguir estar 100% presente para os filhos sempre

Nesta terça-feira, 13, Fabiana Justus passou o dia trabalhando no interior de São Paulo e ficou triste ao chegar em casa e perceber que os filhos já estavam dormindo. A empresária é mãe das gêmeas Chiara e Sienna, de seis anos, e de Luigi, de um ano, frutos do casamento com Bruno D'Ancona.

Em suas redes sociais, a famosa desabafou sobre a situação. "Estou arrasada porque eu cheguei e meus filhos já estão tudo dormindo. Terminou umas 18h, mas era no interior, até eu chegar... as crianças dormem cedo aqui em casa. Estou arrasada", começou ela.

Em seguida, Fabiana comentou sobre o sentimento de culpa. "Como a gente lida com essa culpa de mãe? Impossível equilibrar todos os pratinhos. Eu sei que os filhos admiram a gente porque a gente vai atrás, porque a gente trabalha, então acho que isso faz parte do amor e da admiração também. O importante é estar presente 100% quando a gente está. Mas estou muito feliz com as gravações de hoje", concluiu.

Como Fabiana Justus educa os filhos?

Mãe de três, a influenciadora digital Fabiana Justus contou em entrevista exclusiva para a CARAS Digital qual tipo de mãe ela é. Casada com Bruno D'Ancona, a empresária teve as gêmeas, Chiara e Sienna, de seis anos, e o pequeno Luigi, de mais de um ano.

Apesar de terem uma boa condição financeira, a influencer revelou que coloca limites principalmente nos avôs na hora de dar presentes para as crianças. Fabiana Justus disse que pede que as datas especiais sejam respeitadas para eles darem valor às coisas. Além disso, a famosa comentou que conversa bastante com os herdeiros e que preza por uma educação que os ensine a lidar com o tédio, frustrações e outras adversidades.

"Eu sou uma mãe que conversa muito com os meus filhos, mesmo pequenininhos, sempre explico muito as coisas, mas não sou uma mãe que é super permissível, que tudo pode, eu falo, por exemplo, até brigo com os vovôs, falo que não pode dar presente fora de hora, quero que meus filhos almejem as coisas, que elas desejem as coisas, então elas têm vontade de uma bonequinha, elas podem ganhar em uma data especial, então não é do nada que ela vai ganhar aquele bonequinha, eu acho isso super importante", compartilhou o que pensa.

"Acho importante que as crianças tenham frustrações, que elas aprendam a lidar com o tédio, coisas que as crianças hoje em dia têm muita dificuldade, que os adultos ficam querendo compensar. Então bota tela no carro para criança não saber que o tempo no carro ela tem que ficar entediada. Ela tem que saber que vai ter um momento entediada e ela tem que saber que vai ter momento que ela não vai ter o que ela quer", explicou que não poupa os filhos das situações.

Fabiana Justus então concluiu o que prioriza: "Acho isso muito importante, elas aprenderem a lidar com as frustrações, eu estou lá para dar todo amor, todo apoio do mundo para elas, mas acho muito importante eu dar essa base, esses valores".

