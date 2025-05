Fabiana Justus desabafa após descoberta sobre o doador de medula: 'Não posso'

A influenciadora digital Fabiana Justus fez um desabafo após receber a resposta da carta que enviou para o homem, de 25 anos, que lhe doou a medula

A influenciadora digital Fabiana Justus fez um desabafo após receber a resposta da carta que enviou para o homem, de 25 anos, que lhe doou a medula. Na manhã desta terça-feira, 6, ela compartilhou que ficou surpresa ao descobrir que não poderia respondê-lo de imediato.

" Eu achei que ia poder responder meu doador e eu não posso. Acabei de receber o e-mail falando que só pode uma carta de cada um, anônima, e daqui cinco meses posso dar entrada para pedir para conhecê-lo", iniciou ela.

Que continuou seu desabafo: "E aí se ele quiser me conhecer, a gente se conhece. Mas vou ter que aguentar a ansiedade até lá, não posso responder mais. Eu até perguntei o porquê dessa regra. Não entendo, mas é isso. Ainda tinha limite de linha, mandei seis linhas para ele na carta. Só queria dividir que estou ansiosa."

Fabiana Justus recebe carta de seu doador de medula

Recentemente, ela contou que, após um ano do transplante, a pessoa que recebeu a doação tem a possibilidade de escrever uma carta ao doador — e foi exatamente o que ela fez. Dias depois, compartilhou a surpresa ao receber uma resposta do homem. Os dois só poderão revelar suas identidades após um ano e meio do procedimento.

"Hoje o vídeo é sobre um presente que chegou em forma de palavras. O meu doador respondeu a carta que eu enviei. É difícil descrever o que senti lendo… uma conexão inexplicável. Um laço de vida, de esperança, de gratidão. Ainda tô processando tudo, mas senti no coração que precisava dividir esse momento com vocês. Tô MUITO emocionada e feliz", contou ela após ler as palavras do homem.

Em recente interação nas redes sociais, Fabiana foi questionada por uma internauta sobre seu doador. "Eu vi que você postou em Dallas, foi conhecer o doador?", quis saber a pessoa. E ela esclareceu: "Dallas foi a nossa escala de Aspen para São Paulo! "Ainda não posso saber onde meu doador mora. Só sei que é nos Estados Unidos".

E complementou: "Só poderemos nos conhecer após 18 meses do transplante (ou seja, setembro desse ano), se ele quiser me conhecer! Eu obviamente quero muito. Seria um presentão de aniversário, hein!", disse ela, que complementou dizendo que completa 39 anos de idade no dia 09 de setembro.

Veja também: Um ano após internação, Fabiana Justus celebra nova fase em sua carreira de empresária