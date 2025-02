Fabiana Justus comenta sobre benefícios de se exercitar: 'Energia'

Em suas redes sociais, Fabiana Justus dividiu com os seus seguidores os benefícios de realizar exercícios físicos com frequência

Em suas redes sociais, Fabiana Justus sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores. A empresária foi diagnosticada com leucemia no início do ano passado e agora precisa ir uma semana por mês para tomar um medicamento de manutenção durante dois anos.

Nesta quinta-feira, 27, a famosa comentou sobre os benefícios de se exercitar com frequência, mesmo quando não está com tanta vontade.

"Na semana de quimio de manutenção, eu sempre pego mais leve. Hoje que não tenho personal fiquei pensando se deveria fazer algum exercício ou não. Pensei, pensei e decidi descer. O que era para ser 20 minutinhos de cardio virou 40 minutos. Só vai. Te garanto que você nunca vai se arrepender de ir. Estou me sentindo ótima e agora vou para o hospital cheia de energia. Olha que bênção", disse ela.

Transplante de medula óssea

Nesta quinta-feira, 27, Fabiana Justus postou em suas redes sociais um lindo depoimento sobre transplante de medula óssea. A empresária foi diagnosticada com leucemia no início do ano passado e precisou passar pelo procedimento. Atualmente, a doença de Fabiana encontra-se em remissão.

"Eu estou viva hoje por causa de uma pessoa que eu não conheço. É forte isso, né? É bem surreal, na verdade. Essa pessoa também não me conhece. Ela fez o bem sem olhar a quem. Ela, literalmente, salvou a minha vida. Ele, na verdade. A única coisa que eu sei é que é um menino de 25 anos, jovem, com essa consciência, com tamanha empatia, amor ao próximo, inexplicável. Graças a ele eu estou aqui hoje podendo fazer esse vídeo para vocês", começou ela.

Em seguida, a famosa conscientizou os fãs sobre a importância de ser doador. "E eu não poderia deixar de vim aqui depois que eu vi que esse mês é o mês que eles chamam de Fevereiro Laranja, que é o mês para falar da leucemia, mas principalmente para falar da cura, que ela pode estar dentro de qualquer um de nós. Você pode salvar a vida de alguém. Você tem noção do quanto isso é importante? Lindo, claro, doação de sangue, de plaquetas, tudo isso ajuda demais. Isso é muito importante, mas eu vim aqui falar da doação de medula óssea, que é um pouco mais difícil das pessoas entenderem e é muito mais fácil do que você imagina. Para começar, você precisa ter entre 18 e 35 anos para se cadastrar. O cadastro é extremamente simples, é uma amostra do seu sangue. É isso que você precisa, estar saudável, ir lá tirar uma amostra do seu sangue e falar que você está apto a doar. A partir dali, podem te ligar ou podem nunca te ligar. Mas se te ligarem, você vai ter a oportunidade de salvar a vida de alguém, assim como esse anjo salvou a minha vida".

Por fim, Fabiana revelou a sua vontade de conhecer o seu doador pessoalmente. "Se Deus quiser, um dia eu vou poder conhecê-lo para agradecê-lo pessoalmente. Eu agradeço a ele todos os dias nas minhas rezas, todos os dias eu mentalizo pela saúde dele, da família dele, de todos que ele ama porque ele merece demais. Aliás, todo mundo que tem um amor ao próximo sem esperar nada em troca merece tudo de mais maravilhoso, e quem sabe você pode ser essa pessoa para alguém. Ele me permitiu estar aqui hoje, ele me permitiu viver a minha vida que eu tanto amo e ele nem sabe disso. Se Deus quiser, um dia eu vou poder contar para ele . Isso é doar vida, é uma bênção divina", finalizou.

