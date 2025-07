Fabiana Justus comenta amizade com a ex-madrasta, Ticiane Pinheiro: 'Conexão'

Filha de Roberto Justus, Fabiana Justus falou sobre a forte amizade que possui com a antiga madrasta, a apresentadora Ticiane Pinheiro

Fabiana Justus abriu o coração ao falar sobre a grande amizade com Ticiane Pinheiro, sua ex-madrasta. Para quem não sabe, a apresentadora da Record TV foi casada por oito anos com Roberto Justus, pai da influenciadora digital e empresária.

Apesar da separação do ex-casal, Tici continuou bastante próxima dos filhos de Justus e, até os dias de hoje, possui uma ótima relação com todos os familiares dele, incluindo sua atual esposa, Ana Paula Siebert. Por meio das redes sociais, Fabiana comentou a respeito da conexão que possui com a antiga madrasta.

"Esse laço forte que tu tem com a Tici, vem da presença dela na tua adolescência?", perguntou um seguidor da influenciadora. Fabiana Justus, então, respondeu: " Eu a conheci com uns 18/19 anos… e sempre tivemos uma super conexão! Acho que tem a ver com sintonia mesmo! Amo demais ", declarou ela.

A filha de Roberto Justus respondeu a dúvida do internauta em questão logo após publicar uma declaração para Ticiane Pinheiro. As duas aproveitaram um passeio inesquecível na última sexta-feira, 11, junto com as respectivas filhas.

"Te amo absurdamente!", escreveu Fabiana ao publicar uma imagem ao lado da apresentadora da Record. A comunicadora, por sua vez, repostou a declaração e acrescentou: "Amo mais".

Vale lembrar que Ticiane Pinheiro e Roberto Justus são pais de Rafaella Justus, de 15 anos atualmente. Os dois anunciaram publicamente o fim do casamento em 2013. Atualmente, a famosa é casada com o jornalista César Tralli, com quem teve Manuella Tralli, sua filha caçula.

Fabiana Justus fala de amizade com Ticiane Pinheiro - Reprodução/Instagram

Quem são os filhos de Roberto Justus?

Além de Fabiana Justus e Rafaella Justus, o empresário Roberto Justus também é pai de Ricardo Justus e Luiza Justus, de relações anteriores, e da caçula Vicky Justus, fruto da atual união com a influenciadora digital Ana Paula Siebert.

O aniversário da filha de Ticiane Pinheiro e César Tralli

Filha de Ticiane Pinheiro e César Tralli, Manuella Tralli comemorou a chegada dos 6 anos em grande estilo! A pequena, que completou mais um ano de vida no sábado, 12, ganhou uma festinha em celebração à data especial.

O evento, realizado na residência dos apresentadores, reuniu amigos e familiares. Este ano, Manu escolheu a animação infantil 'Stitch' como tema principal da festa, que contou com uma decoração caprichada repleta de balões em rosa e azul, docinhos personalizados e um bolo de dois andares com detalhes do personagem do desenho; confira mais detalhes!

