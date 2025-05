Fabi Justus mostra fotos raras do caçula em refúgio rural da família; veja

A filha do empresário Roberto Justus, Fabiana Justus exibe novas imagens do caçula, Luigi, de um ano, fruto do relacionamento dela com o marido, Bruno D'Ancona

A influencer Fabiana Justus, mostrou, neste domingo, 4, novas fotos do caçula, Luigi, de um ano, fruto do relacionamento dela com o marido, Bruno Levi D'Ancona . Os dois também são pais das gêmeas Chiara e Sienna, de seis anos. Nas imagens, o menino aparece em uma das propriedades do avô, o empresário Roberto Justus. A família se reúne no local pós-renovação de votos do famoso e a esposa, a influencer Ana Paula Siebert.

"Melhor lugar do mundo com meu parceirinho", escreveu Fabi, que é a segunda filha de Justus com a ex-mulher, Sacha Chryzman, na legenda da publicação. Ela também aparece nas imagens em meio ao cenário natural e mostrou alguns animais que vivem no local.

Looks dos filhos de Fabi Justus em festa luxuosa do avô

Na última quinta-feira, 1, Fabiana Justus encantou os seguidores ao publicar fotos feitas antes da festa de 70 anos de Roberto Justus e a renovação de votos dele com Ana Paula Siebert.

Nas imagens, as gêmeas apareceram usando vestido branco, já Luigi vestindo um terno e gravata. Além deles e do marido, Bruno, Fabiana Justus ainda posou ao lado de Rafaella Justus.

"Amores da minha vida ontem antes de ir pra festa", escreveu. Confira!

Filha de Fabi Justus é encaminhada às pressas para hospital

No dia 27 de abril, Fabiana Justus foi ao hospital com Chiara após a menina se acidentar. Isso porque a criança, de seis anos sofreu uma fratura bo punho após cair em cima do próprio braço.

Nos stories de seu perfil no Instagram, a filha de Roberto Justus mostrou Chiara com o membro imobilizado e atualizou os fãs sobre o estado de saúde da menina ao retornarem para casa.

