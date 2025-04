Fabi e Rafa Justus se arrumam para renovação de votos do pai e Ana Paula Siebert

O empresário Roberto Justus e a esposa, a influencer Ana Paula Siebert, irão subir ao altar novamente nesta quarta-feira, 30, em celebração aos 10 anos de casamento

Nesta quarta-feira, 30, a influencer Fabiana Justus compartilhou um vídeo em que se prepara com a irmã, Rafaella Justus, para a renovação de votos do pai, o empresário Roberto Justus, com Ana Paula Siebert. Na ocasião, a famosa mostrou os preparativos da produção das duas, além das filhas.

"Começando a me arrumar para o 'recasamento' do meu pai e da Paula e hoje ele também faz 70 anos", disse no registro.

Fabi, então, puxou a irmã caçula, Rafaella, fruto do relacionamento de Roberto e Ticiane Pinheiro, para o vídeo: "Rafa está aqui comigo. Minhas filhas também vão se arrumar, porque vão entrar de daminhas. Estamos começando", disse ela, que combinou o roupão com Rafa.

Ana Paula e Roberto subirão ao altar novamente nesta noite em comemoração aos dez anos de casamento. Além da renovação de votos de Roberto Justus e Ana Paula Sieber, o empresário celebra o seu aniversário de 70 anos.

Confira:

Fabiana Justus se prepara para renovação dos votos de casamento de Roberto Justus e Ana Paula Siebert pic.twitter.com/HMv0aeJmQc — CARAS Brasil (@carasbrasil) April 30, 2025

Fabi diz o que acha da renovação de votos do pai e Ana Paula Siebert

Ao ver o pai comemorando 10 anos de casamento com a madrasta, Fabiana Justus contou para a CARAS Brasil o que pensa desta ocasião especial. Fabiana é fruto do casamento do empresário com Sacha Chryzman.

"Os meus pais são separados desde que eu tenho três anos, então eu estou super acostumada a ter duas casas e cada um ter seus relacionamentos, inclusive, eu fiquei muito feliz que minha mãe encontrou o amor da vida dela e o meu pai encontrou o amor da vida dele. Era o que eu mais torcia e rezava, então não existe nada disso de ciúmes, muito pelo contrário, eu quero mais que a grande família seja muito feliz, que meus pais têm direito de serem muito felizes com os amores deles", declarou.

E sobre a renovação de votos de Roberto Justus e Ana Paula Siebert, ela diz. "Meu pai vai renovar os votos e eu acho isso muito lindo, acho que a renovação de votos é até mais especial que a primeira vez, porque quando você casa, você tem os planos, mas você não sabe o que vai acontecer, quando você renova você tem um relacionamento sólido, duradouro, que vocês estão caminhando juntos na mesma direção",declarou.

