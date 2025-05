Ex-The Voice, Jota.Pê lamenta partida de Karen Silva: 'Sonhos sendo encerrados tão precocemente'

Karen Silva foi revelada nacionalmente pelo The Voice Kids em 2020

A morte de Karen Silva, ex-participante do The Voice Kids, da TV Globo, aos 17 anos, chocou o Brasil. A adolescente foi vítima de um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico no dia 24 de abril, após dias internada no Hospital João Batista, em Volta Redonda (RJ). Jota.Pê, que participou do The Voice em 2017, lamentou a partida precoce da artista.

Vencedor de três prêmios Grammy e um dos artistas mais requisitados da atualidade no Brasil, ele conversou com a CARAS Brasil sobre Karen. Com elogios, destacou o talento da jovem revelada no reality musical.

"Eu acho que, independentemente do reality, é sempre uma pena ver sonhos sendo encerrados tão precocemente. Ela era uma cantora maravilhosa, mas, além disso, uma pessoa, parte de uma família... Enfim, acho muito triste que tenha sido uma partida tão precoce", afirmou.

Karen foi sepultada no Cemitério Portal da Saudade, em uma cerimônia de despedida com a presença de familiares, amigos e fãs. Fernando Sérgio da Silva, pai da adolescente, fez um alerta sobre a importância de cuidar da saúde dos filhos.

"Eu queria falar com os pais: tomem conta das suas crianças. A Karen foi vítima de um AVC, algo fatal. Ela não apresentava nenhum tipo de sintoma. Então, pais, levem seus filhos para fazer exames. O caso dela foi algo anormal", lamentou após o sepultamento.

Karen participou da edição de 2020 do The Voice Kids, quando tinha 12 anos, e integrou o time de Carlinhos Brown após avançar nas audições às cegas. A jovem chegou até a fase semifinal do reality.

Desde então, seguia lançando músicas de forma independente. Seu último single, É, até que tinha tanta ficha para cair…, foi lançado em outubro de 2024.