Ex-sogra de Virginia, Poliana Rocha dispara: 'Amor é muito difícil'

Esposa de Leonardo, Poliana Rocha dá resposta sobre o amor ao ser questionada sobre o aprendizado da vida nos últimos tempos

Esposa do cantor Leonardo e ex-sogra de Virginia Fonseca, Poliana Rocha deu uma resposta inesperada ao ser questionada sobre o aprendizado da vida nos últimos tempos. Ela abriu uma caixinha de perguntas nas redes sociais e desabafou sobre o amor em sua resposta.

Um fã quis saber: “O que a vida tem te ensinado ultimamente?”. E ela respondeu: “Amor de verdade, amor pra valer, é muito difícil. Porque dá trabalho. Porque exige tempo. Porque requer entrega, comprometimento e a construção de vínculos. Amor de verdade exige renúncia e significa escolher a mesma pessoa todos os dias. Se ninguém te contou, eu conto: amor é afeto, mas também é decisão”.

Em outra pergunta, um fã quis saber se ela é sempre paciente e Poliana confirmou: “Sou… A serenidade vem quando você entende que nem tudo está sob seu controle e mesmo assim, tudo pode se encaixar no tempo certo. É confiar no fluxo da vida”.

Vale lembrar que Poliana acaba de ver o casamento do seu único filho, Zé Felipe, chegar ao fim. Ele se separou de Virginia após cinco anos de relacionamento e três filhos.

O desafio de Poliana Rocha

Para que não acompanhou, Poliana Rocha desafiou as funcionárias nos últimos dias a adotarem hábitos mais saudáveis e prometeu um prêmio para quem emagrecer mais. "Hoje nós lançamos um desafio. As duas estavam tomando coca-cola no café da manhã e eu fiquei muito preocupada com a saúde das duas. Então, hoje nós pesamos e nós vamos ficar uma semana com uma dieta muito saudável aqui em casa", contou a influenciadora.

A mãe de Zé Felipe declarou ainda que elas iriam comer a mesma comida que ela. "Tudo o que eu comer, elas vão comer. No sábado, vamos pesar para saber quem perdeu mais quilinhos. Quem perder mais, vai ganhar uma surpresinha da patroa", explicou.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Veja também: Sonia Abrão opina sobre dieta de Poliana Rocha para as funcionárias: 'Não é assim'