Ex-segurança de Cristiano Ronaldo revela quanto ganhava para proteger o craque

Hichman Bukhari, que viveu uma rotina intensa ao lado do futebolista Cristiano Ronaldo, expõe valor de seu salário e a relação que tinha com o atleta

Em entrevista à emissora Telecino, o ex-segurança do futebolista Cristiano Ronaldo, Hickman Buckhari, decidiu expôr quanto ganhava para proteger o craque . Ele, que acompanhou a rotina intensa do atleta por quatro anos na época do Real Madrid, comentou também sobre a sua relação com ele.

Segundo Bukhari, a rotina de trabalho era rígida, tendo até a disposição de arriscar a própria vida pelo valor de R$ 6,5 mil por dia.

“Nosso trabalho depende do perfil do cliente. No caso do Cristiano, com quem trabalhei por quatro anos, o perfil dele não era de alto risco porque as pessoas não queriam matá-lo e ele não recebeu ameaças de morte. Ele foi ameaçado por fãs ou pessoas que queriam roubá-lo. Temos sempre que saber para onde vamos, quem estará lá e ter pontos de entrada e saída claros, bem como pontos de contato”, contou.

Ele ainda definiu o que é ser um bom segurança: “Devemos estar sempre cientes de que nossas vidas podem estar em risco. Temos que estar dispostos a proteger uma pessoa e, às vezes, temos que dar nossas vidas para protegê-la. Se eu tiver que usar armas, eu as usarei. O mais importante é ter a capacidade de pensar rápido, resolver problemas e manter a calma em situações difíceis”, explicou.

E completou: “Quando você vai prestar serviços de proteção a alguém assim, precisa ter em mente que sua vida vai mudar e passar a estar atrelada à daquela pessoa. Para proteger a pessoa, chega um momento em que você tem que dar a vida por ela. Se for o último recurso que eu tiver, terei que usá-lo”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hichman Bukhari (@hichman.07)

"Melhor chefe que já tive"

Na entrevista, o ex-segurança do português disse que Cristiano "é uma grande pessoa" e "muito generoso":

"Não é como as pessoas falam dele. Ele é o melhor chefe que já tive. Trabalhar com ele não era como trabalhar com alguém ameaçado de morte ou sequestro. Tivemos alguns incidentes bobos com paparazzi ou fãs malucos, mas nada grave”, disse.

Leia também: Aos 40 anos, Cristiano Ronaldo faz descoberta inusitada em seu corpo: "Nem acredito"