A atriz Ana Paula Almeida, conhecida por ter sido uma das Paquitas da apresentadora Xuxa Meneghel, exibe o físico em novas fotos de biquíni

Nesta quarta-feira, 19, a a atriz e apresentadora Ana Paula Almeida, de 47 anos, compartilhou, por meio do feed de seu perfil no Instagram, uma série de fotos tiradas na praia do Grumari, Rio de Janeiro. Os registros revelam o momento de descanso da famosa, mas também o novo físico , já que em janeiro, a artista contou que eliminou 11 kg com alimentação saudável.

Nas imagens, a ex-Paquita da apresentadora Xuxa Meneghel, aparece com um biquíni vermelho enquanto posa nas pedras e à beira mar. "Acredite na sua essência e se transforme quantas vezes for, para ser melhor pra você e para as pessoas! Ame mesmo que o outro te der espinhos, cada um só dá o que tem! Faça sempre o que for melhor pra você! Porque no final das contas sempre será você com você mesma!", escreveu na legenda da publicação.

Confira, abaixo, as imagens:

Ana Paula Almeida relembra dieta na época de Paquita

Em 2024, a Globoplay lançou o documentário Pra Sempre Paquitas, sobre as Paquitas da apresentadora Xuxa Meneghel. Ana Paula Almeida, a Pituxita Bonequinha, foi uma das Paquitas que comporam a produção.

Na ocasião, a apresentadora contou que para trabalhar como assistente de palco do Xou da Xuxa era preciso atender alguns requisitos, como por exemplo ter um corpo padrão. E revelou ainda que sempre sofreu bastante com a pressão estética.

"Desde bebê, sofro com a pressão estética. Nasci com cinco quilos. E isso só faz você se sentir cada vez com menos autoestima, querendo se esconder, usando roupa larga. Por mais que se queira emagrecer, muita gente não consegue com a pressão porque fica muito mais ansiosa, mais irritada, fica com uma cobrança muito forte e isso dificulta ter a tranquilidade do sono, por exemplo, que é fundamental para emagrecer, saber escolher os alimentos... Você acaba comendo por compulsão, por pressão e piora, é um efeito rebote", disse em entrevista para a Quem. Confira!

