Ex-nora de Preta Gil comove com despedida: ‘Você me adotou’

Ex-nora de Preta Gil e mãe da neta da cantora, Laura Fernandez escreve recado emocionante para falar sobre a morte da ex-sogra

Ex-nora de Preta Gil e mãe da neta da cantora, Laura Fernandez escreveu um texto comovente sobre a morte da ex-sogra. Nesta quarta-feira, 23, ela compartilhou um desabafo nas redes sociais sobre a saudade que sente de Preta desde que ela partiu e relembrou como era a relação delas. Inclusive, Laura contou que Sol de Maria, neta de Preta, é muito parecida com a avó.

"Vovó, eu to com muita saudade. Desde que criamos a nossa família e você me adotou, a vida ficou melhor. Sua alegria, energia e presença é uma coisa única e nós, que vivemos e convivemos com tudo isso que você é de perto, somos realmente privilegiados. Essa batalha não foi fácil mas você lutou muito, você tinha sede de vida. Eu sempre falava o quanto a sua forca era admirável e que eu nunca tinha visto nada parecido na minha vida. Agora você descansou mas a vida perdeu o brilho. Nunca imaginei você não fazendo parte dos meus planos, não me ajudando com a nossa Solzinha ou me dando conselhos. NUNCA", disse ela.

E completou: "Você é uma parte muito importante e grande do que eu sou. Você me adotou, me considerava sua filha e eu a considerava minha segunda mãe e a gente nunca quer perder a mãe, mãe é para sempre e você é para sempre! Te vejo em tantos lugares mas o lugar que eu mais vejo é na nossa Solzinha. Ela tem o mesmo jeito autentico e feliz que você tem. Quando olho para ela, não consigo não chorar, tento ser forte por ela mas eu vejo você. Vovó, ela tem sua felicidade, seu brilho e você sempre soube disso. Você já a amava mesmo antes de eu e o Fran entendermos esse amor incondicional".

Então, Laura relembrou o último encontro com Preta Gil. "A última vez que nos vimos pessoalmente nos conversamos tanto, perguntei sobre sua vida antes de ser cantora, como foi ser mae tão cedo, pedi ajudar com algumas questões da sol. Penteie seu cabelo, bebemos um chazinho que a Flor tinha feito com muito carinho. Cuidamos de você como você sempre cuidou de todos. Tentar seguir sem você vai ser um grande desafio, o maior de todos. Ainda não sabemos como vai ser. To perdida, tentado ser forte mas não to conseguindo. Porque não ter você na vida é inconcebível, vovó. Sempre vai haver um vazio, uma falta, sempre vai faltar você. Mas você sempre estará no meu coração, nas nossas orações e na nossa alma, minha e da nossa Solzinha. Te amo muito, te amo para sempre", finalizou.

