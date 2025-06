Ex-noiva de Luan Pereira expõe motivo do término e diz que foi pelo celular

Ex-noiva de Luan Pereira, Maria Eduarda Corrêa faz revelação surpreendente sobre como o cantor terminou o relacionamento deles e entrega o motivo

Ex-noiva do cantor Luan Pereira, a influencer Maria Eduarda Corrêa surpreendeu ao contar como o noivado deles chegou ao fim. Depois do artista revelar que eles estão separados, ela contou que ele rompeu a relação pelo celular. Inclusive, ela disse que foi bloqueada pelo ex.

A revelação foi feita por meio de post nas redes sociais e ela ainda contou que a separação foi uma atitude do cantor. “Eu e o Luan não estamos mais juntos! Antes de vocês me bombardearem em sites e comentários… Saibam que não partiu de mim o término, acordei bloqueada, com o noivado desfeito (pelo celular)”, disse ela.

Inclusive, a jovem contou o motivo da separação: “ O motivo - eu não ter visto ele antes de ir dormir na casa de umas amigas (noite do pijama só de meninas). Enfim, que assim seja. Peço respeito e colaboração de todos!” .

Por fim, Maria Eduarda disse como está lidando com o rompimento repentino. “Estou bem! Estou sem entender algumas coisas. Mas como ele mesmo diz, Deus sabe de tudo”, escreveu.

O que Luan Pereira falou sobre a separação?

O cantor Luan Pereira está solteiro novamente. Na manhã desta quinta-feira, 5, o artista anunciou o fim de seu relacionamento com Maria Eduarda Correa. A revelação sobre o término foi feita por meio de uma publicação nas redes sociais.

"A maior dor da vida ter que vir fazer isso mas...Passando aqui para esclarecer que eu e a Duda não estamos mais juntos. Foi uma decisão tomada com muito respeito. Seguiremos caminhos diferentes, cada um com vontades e objetivos pessoais distintos, que acabaram nos levando a essa escolha", iniciou ele.

Que complementou: "Sou grato a Deus por ter colocado a Duda na minha vida e por tudo o que vivemos juntos. Aprendi tanto! Só peço a compreensão e o respeito de sempre. Deus tem um propósito pra tudo nessa vida!", disse.

