Ex-namorado de Bia Miranda se pronuncia após ser acusado de agressão

Após deixar a delegacia, ex-namorado de Bia Miranda surgiu chorando e confirmou que existe uma medida protetiva por acusação de agressão

[Alerta gatilho: Este texto aborda assuntos delicados como violência doméstica. Caso você se identifique ou conheça alguém que esteja passando por esse problema, disque 180]

Nos últimos dias, Bia Miranda e Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto, ficaram entre os assuntos mais comentados das redes sociais após a influenciadora digital afirmar que teria sido agredida pelo ex-namorado. Os dois, que estavam juntos desde 2024, terminaram a relação na terça-feira, 10.

Bia denunciou Samuel e foi encaminhada ao IML (Instituto Médico Legal) para realização de exames, que apontaram fratura em uma de suas costelas. A ex-participante de 'A Fazenda 14', da Record TV, ainda buscou uma medida protetiva para impedir que o ex se aproximasse novamente.

Na noite de quinta-feira, 12, Samuel Sant'Anna reapareceu nas redes sociais e se pronunciou sobre o assunto. Na ocasião, o rapaz, que havia acabado de deixar a delegacia ao lado de seu advogado após prestar esclarecimentos, confirmou a existência da medida protetiva.

" Eu estava off porque fui detido, não fiquei preso e peguei meus bens agora para falar para vocês que eu estava sozinho. Qualquer coisa, vou deixando vocês informados. O que importa é que, Deus me livre, não quero ficar preso não. Vamos viver agora", iniciou o ex de Bia Miranda.

" Como vocês sabem, estou com uma medida protetiva e não posso chegar perto. Só quero viver minha vida em paz, tá ligado? Esperar passar e a poeira baixar, pra eu ver sobre a minha filha. Já entrei em contato com o meu advogado porque também quero ver a minha menina", continuou ele, se referindo a Maysha, de 1 mês, filha do ex-casal.

Em seguida, Samuel Sant'Anna surgiu chorando ao reforçar que deseja viver em paz daqui para frente. "O bagulho é louco. Eu vou falar com a advogada também. Nunca passei por isso. Nossa! Foi uma luz de Deus na minha vida. Sou muito de Deus e minha família toda. Agradeço sempre a Deus, ajoelho no chão e faço minha oração do meu jeitão mesmo. Estou muito esperto agora", concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FOFOCAS ® (@fofocas)

O que aconteceu com Bia Miranda?

Bia Miranda contou aos seguidores que foi agredida por Samuel Sant'Anna na manhã de quarta-feira, 11, logo após os dois terminarem a relação. De acordo com a influenciadora, o ex-casal acabou brigando assim que retornaram de uma festa em São Paulo.

A ex-A Fazenda ainda revelou que chegou a conversar com Samuel, mas decidiu colocar um ponto final de vez no namoro. No entanto, após isso, o ex-companheiro da jovem teria entrado, contra sua vontade, no quarto de hotel onde ela estava hospedada; confira mais detalhes!

Leia também: Bia Miranda sofre fratura após agressão de ex-namorado e médico explica: 'Maiores riscos'