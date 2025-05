Ex-namorada de Rafael Miguel fala sobre a condenação do pai a 98 anos de prisão

Ex-namorada do ator Rafael Miguel, Isabela Tibcherani falou pela primeira vez sobre o resultado do julgamento que decretou que seu pai foi quem cometeu o crime

A jovem Isabela Tibcherani, de 24 anos, se pronunciou sobre a condenação do pai, Paulo Cupertino, a 98 anos de prisão pelas mortes do ator Rafael Miguel e seus pais, Miriam e João Miguel. O resultado do julgamento foi divulgado na noite de sexta-feira, 30, após dois dias de depoimentos.

Horas depois do resultado do julgamento, Isabela gravou um vídeo nas redes sociais para desabafar sobre tudo o que viveu desde a morte do ex-namorado. Em 2019, Rafael Miguel e seus pais foram mortos a tiros na frente da casa de Isabela porque o pai dela não aceitava o namoro da filha com o ator. Durante quase 3 anos, Paulo Cupertino ficou foragido e foi detido em 2022.

Nas redes sociais, Isabela contou sobre o que estava sentindo após a condenação do pai e declarou que a justiça foi feita pela morte do ex-namorado. "Perante todo esse tempo que a gente esperou pra ter um desfecho, aceitável, né? Um senso de Justiça de fato pra tudo que aconteceu... essas pessoas estavam na torcida, desejando o melhor, desejando a Justiça, torcendo pra que as pessoas envolvidas possam dar continuidade nas suas vidas e por mais que isso jamais vá mudar o que a gente sente, a dor que foi causada, a gente consegue olhar pra frente e pensar que, pelo menos de alguma forma, fomos amparados. Eu acho que essa é a palavra, não sei explicar ao certo. Mas a justiça, ela foi feita", disse ela.

E completou: "Do meu lado, de tudo, é só gratidão por todo mundo que esteve ao meu lado, que torceu pra que isso acontecesse. E não, eu nunca desejei me autopromover em cima de algo tão ruim, principalmente porque é a minha história de vida. Uma parte a minha história pelo menos. E pra sempre vai ser uma parte muito dolorida da minha história. Mas hoje eu entendo, mesmo diante a muito julgamento, diante a muitas lutas que eu passei, muitos anos tendo sobre a minha índole, sobre tudo. Porque ser associada a uma pessoa que fez algo tão ruim, acaba gerando esse tipo de desconforto de ter que lidar com pessoas que acreditam que de alguma forma porque você tem algum grau de parentesco com uma pessoa, você automaticamente tem a mesma índole, e faria algo parecido, mas não, eu sou completamente diferente dessa pessoa. Tanto que todos esses anos eu estive à disposição da Justiça pra que tudo desse certo".

Então, ela falou sobre o seu distanciamento das redes sociais e da mídia nos últimos anos. "Me ausentei sim por muito tempo das redes sociais, viver minha vida em off foi a melhor coisa que eu poderia fazer pra mim. Inclusive, hoje eu posso dizer que construi ciclos maravilhosos com pessoas que me amam genuinamente, que cuidam, que protegem, que estão por perto quando necessário, nos bons e nos maus momentos. Então eu, eu consegui de fato construir uma vida para mim, que é uma vida que eu sou muito grata por tudo, assim, eu sou muito grata. apesar de tudo. E esse tempo que eu fiquei longe foi bom para que eu pudesse viver um pouco, né, de uma vida que eu escolhi, não de uma vida que me foi dada. E hoje, né, ontem e hoje tivemos mais um capítulo dessa história que... essa página, né? Da minha história que eu posso finalmente virar", contou.

Por fim, ela disse: "Mas graças a Deus, hoje eu consigo, tenho condição de cuidar. E agradecer muito a eles por isso. E é isso. E vamos seguir com a vida, como eu já vinha saindo agora com a certeza de que o verdadeiro culpado de todo o caos vai pagar pelo que fez . E é isso, gente. Gratidão. Hoje eu sou uma mulher muito diferente daquela menina que vocês viram seis anos atrás. E eu sou grata por tudo."

O que aconteceu no dia da morte de Rafael Miguel?

O ator Rafael Miguel tinha 22 anos quando morreu. Ele era conhecido por atuar em comerciais de TV e também na novela Chiquititas, do SBT. No dia de sua morte, ele estava na casa da mãe da namorada quando um homem se aproximou e atirou nele, em seu pai e em sua mãe. A namorada viu a cena, mas não foi atingida. Inclusive, ela acusou o pai de ter sido o responsável pelos tiros.

Rafael foi atingido por sete tiros. O pai dele levou quatro disparos e a mãe foi atingidada por dois tiros. Na época, Cupertino fugiu e ficou escondido por quase três anos, até ser reconhecido e preso preventivamente até o julgamento. A prisão de Paulo Cupertino aconteceu em 2022 pela Polícia Civil de São Paulo após ficar quase três anos foragido.