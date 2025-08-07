Ex-marido de Preta Gil se manifesta sobre não ter homenageado a cantora

O personal Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil, curtiu um comentário sobre não ter prestado homenagem pública após a morte da cantora

O personal trainer Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil (1974-2025), se manifestou pela primeira vez sobre não ter homenageado publicamente a cantora. A artista faleceu em 20 de julho, aos 50 anos, após uma longa batalha contra um câncer colorretal.

Rodrigo, que estava afastado da internet desde a partida de Preta, publicou uma sequência de fotos de um treino ao ar livre com a namorada, Rhuana Rodrigues. Nos comentários da postagem, porém, diversos internautas passaram a criticá-lo, afirmando que ele estaria com a consciência pesada.

Em meio às críticas, o personal curtiu algumas mensagens positivas direcionadas a ele. Em uma delas, inclusive, uma seguidora comentou que ele gostaria, sim, de ter homenageado a cantora, mas preferiu evitar para não atrair mais ataques.

" Eu acredito que ele gostaria de prestar uma singela homenagem. Mas não faz porque ele e nós temos total certeza de que irão dizer que ele quer biscoito nas costas da falecida! Sinceramente? Também não faria não! Bons sentimentos e gratidão ele guarda no coração dele e reza para a alma dela descansar em paz que isso, sim, é uma grande homenagem ", comentou a internauta em questão.

Rodrigo Godoy também curtiu outros comentários a respeito dos ataques direcionados a ele por seu antigo relacionamento com Preta Gil: " Eu queria entender porque as pessoas se acham no direito de vir no Instagram do rapaz deixar tanto rancor e ódio, como se fossem parentes íntimos do antigo casal. Falam tanto de amor pela querida Preta e falam cada absurdo que eu nem sei onde está a bondade nesses corações ", declarou outra seguidora.

" Somos todos pecadores neste mundo. Os nossos atos e tudo o que fizemos nessa terra será acertado com uma só pessoa: Jesus Cristo. Não importa a nós julgar ninguém, e sim orarmos pela pessoa. Jesus ama todos e abomina o pecado. Deixem esse rapaz em paz ", disse outra internauta, que também teve o comentário curtido por Rodrigo.

Rodrigo Godoy curte comentário sobre não ter homenageado Preta Gil

O fim do casamento de Preta Gil e Rodrigo Godoy

Preta Gil e Rodrigo Godoy foram casados de 2015 a 2023. Na época, a filha de Gilberto Gil falou abertamente sobre o fim da relação e explicou que decidiu colocar um ponto final devido a falta de apoio do personal durante seu tratamento contra o câncer colorretal. Além disso, uma suposta traição dele também teria sido crucial para que a cantora optasse pelo divórcio.

