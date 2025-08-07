CARAS Brasil
Atualidades / Vida pessoal

Ex-marido de Preta Gil, Rodrigo Godoy surge em foto com a namorada

O personal Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil, compartilhou algumas fotos do treino ao livre junto com a namorada

Redação CARAS
Publicado em 07/08/2025, às 07h27

O personal trainer Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil (1974-2025), compartilhou em suas redes sociais uma nova foto ao lado da namorada, Rhuana Rodrigues. Em meio aos registros, ele também publicou momentos do treino realizado ao ar livre na orla.

Rodrigo tem retornado aos poucos para a internet desde a morte da cantora. O personal passou a receber diversas críticas após o falecimento de Preta e chegou a rebater alguns internautas, que afirmaram que ele estaria com a consciência pesada.

Preta Gil e Rodrigo Godoy foram casados de 2015 a 2023. Na época, a filha de Gilberto Gil falou abertamente sobre o fim da relação e explicou que decidiu colocar um ponto final devido a falta de apoio do personal durante seu tratamento contra o câncer colorretal. Além disso, uma suposta traição dele também teria sido crucial para que a cantora optasse pelo divórcio.

Rodrigo não se manifestou sobre a partida de Preta, mas curtiu um comentário onde uma internauta dizia acreditar que ele gostaria, sim, de prestar uma homenagem, mas evitou para não ser alvo de ataques. 

"Eu acredito que ele gostaria de prestar uma singela homenagem. Mas não faz porque ele e nós temos total certeza de que irão dizer que ele quer biscoito nas costas da falecida! Sinceramente? Também não faria não! Bons sentimentos e gratidão ele guarda no coração dele e reza para a alma dela descansar em paz que isso, sim, é uma grande homenagem", comentou a seguidora em questão.

Gominho revela conselho dado à Preta Gil sobre ex da cantora

O apresentador Gominho, um dos melhores amigos de Preta Gil, recordou um dos momentos mais delicados vividos pela cantora. Em participação na segunda temporada de 'Barras Invisíveis', série documental de Adriane Galisteu disponível na Universal+, o artista abriu o coração ao falar sobre a descoberta do câncer da filha de Gilberto Gil.

Durante uma conversa com Galisteu em sua casa, Gominho, que na época largou tudo para prestar apoio à Preta, contou que ficou bastante chocado ao descobrir a situação envolvendo a amiga e o então marido, Rodrigo Godoy, em 2023. O apresentador do Multishow explicou que encontrou a cantora 'largada' pelo personal trainer; confira mais detalhes.

