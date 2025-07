Ex-Malhação, Thaís Vaz revela que ficou cega em agressão de namorado

Atriz que atuou em Malhação de 2004, Thaís Vaz relembra como perdeu a visão de um dos olhos por causa da violência de ex-namorado

A atriz Thaís Vaz, que interpretou a personagem Flávia na novela Malhação, de 2004, contou que perdeu a visão do olho esquerdo por causa de um ex-namorado. Em entrevista na Marie Claire, ela revelou que ficou cega em decorrência de um machucado no olho após um ato de violência do ex, com quem vivia um relacionamento abusivo.

O episódio do machucado aconteceu durante uma viagem de carnaval com amigos. Eles estavam brigados e o rapaz deu um soco em uma janela de vidro, que estourou e atingiu a atriz. "Ele bateu no vidro, que quebrou com força e atingiu meu olho. Foi uma correria. Nem eu tinha entendido direito o que tinha acontecido. A janela formou uma bola com uma estaca, e o lugar onde ele bateu furou o braço dele. Ele perdeu muito sangue", disse ela.

Eles correram para o hospital, mas a luta dela para recuperar a visão durou mais de um ano. Mesmo assim, ela não conseguiu voltar a enxergar com o olho esquerdo. "No começo eu não tinha perdido totalmente a visão. Tive deslocamento de retina, catarata traumática, corte na córnea... tudo de pior. Depois de um tempo, a retina deslocou de novo e não teve mais jeito. Fiz uma cirurgia de cinco horas, mas não consegui recuperar a visão", afirmou.

Depois de ficar cega, ela precisou passar pelo processo de adaptação. "O médico falou: ‘Leia bastante, para trabalhar o foco’. Porque você perde profundidade, esbarra nas coisas, até hoje esbarro em pessoas na rua. Lugar cheio é desconfortável para mim, mas me adaptei. E, graças a Deus, consegui trabalhar esses 20 anos como atriz, diretora, produtora", declarou.