Ex-jogador Lúcio faz fisioterapia após ter 18% do corpo queimado: 'Evoluindo'

Lúcio, ex-jogador da seleção brasileira, compartilhou uma vídeo fazendo fisioterapia no hospital após sofrer queimaduras no corpo

O ex-jogador de futebol Lúcio Ferreira usou as redes sociais nesta segunda-feira, 2, para mostrar para seus seguidores um pouco da sua recuperação após ter queimado 18% do corpo após um acidente em casa. Ele teve lesões de segundo grau após a explosão de uma lareira ecológica na casa de amigos em Brasília, no último dia 16.

Em seu perfil oficial, o ex-atleta da Seleção Brasileira de futebol postou um vídeo em que aparece fazendo fisioterapia em um hospital de Porto Alegre. Nas imagens é possível ver que algumas partes do seu corpo estão enfaixadas.

"Evoluindo dia após dia. Deus está cuidando de nós", escreveu ele na legenda, recendo mensagens de apoio dos internautas nos comentários. "Ah bom ver essa recuperação", disse um seguidor. "Deus está cuidando sempre! Força!", falou outro. "Vamos capita! Que Deus abençoe essa recuperação", comentou um fã.

Na última semana, Lúcio mostrou o seu rosto pela primeira vez após sofrer queimaduras no corpo. Nas redes sociais, a esposa dele, Marília Forgiarini, mostrou uma selfie com o marido no hospital. O ex-jogador mostrou que está com poucos machucados no rosto e surgiu sorridente. "A nossa melhor foto. O nosso sorriso mais sincero e cheio de gratidão. Nosso primeiro passeio (dentro do hospital) para um café. Que dia maravilhoso", disse ela.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucio Ferreira (@lucio_l3)

Esposa de Lúcio revela como o acidente aconteceu

O ex-jogador de futebol Lúcio, que foi capitão da Seleção Brasileira, está internado em um hospital de Brasília após sofrer um acidente doméstico. Ele ficou com queimaduras pelo corpo e seu quadro de saúde é estável.

De acordo com a esposa dele, Marília Forgiarini, as queimaduras são consequências da explosão de uma lareira doméstica. "Sofremos um acidente com uma lareira ecológica que explodiu. Lúcio está internado com queimaduras no corpo, mas estável e com bom prognóstico", disse ela ao Jornal O Globo. Saiba mais!

