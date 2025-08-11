Ex-galã de Malhação, Roger Gobeth encanta ao postar foto em família

Lembra dele? O ator Roger Gobeth encantou os seguidores ao compartilhar fotos com a esposa, Samantha Santos, e a filha, Morena

Roger Gobeth, de 52 anos, encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma ao lado da esposa, Samantha Santos, e da filha, Morena, de quatro anos. O registro foi feito durante a renovação de votos de casamento de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, que aconteceu no último sábado, 9.

Além da foto em família, o famoso também compartilhou imagens da cerimônia e um vídeo em que aparece dançando com a herdeira, que está no seu colo. "Que especial celebrar com vocês esse dia tão lindo! Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso 15 anos", escreveu ele na legenda da publicação.

O post recebeu diversos elogios. "Que lindos", disse uma seguidora. "Gente, a sua filha é tão linda", escreveu outra. "Morena cada dia mais linda", afirmou uma fã.

Vale lembrar que Roger Gobeth se destacou na TV ao interpretar Touro em Malhação (Globo, 1999/2001) e Frederico Fritzwalder, em Floribella (Band, 2005). O ator está longe das novelas há mais de cinco anos. Seus últimos trabalhos foram nas séries Sob Pressão (Globo, 2021) e Reis (Record, 2023).

Confira:

A renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso renovaram os votos neste sábado, 9, no rancho da família, localizado em Membeca, em Paraíba do Sul, interior do Rio de Janeiro. E diferente do primeiro casamento, desta vez, os três filhos do casal ficaram encarregados de levar os pais até o altar.

Em um vídeo compartilhado por Juliette, uma das convidadas do evento, Bruno aparece entrando na cerimônia de braços dados com a filha mais velha, Titi, de 12 anos. Esbanjando beleza e simpatia, a primogênita dos famosos não poupou sorrisos ao ver a alegria do pai. Bless, de 10 anos, e Zyan, de 5, também entraram junto com Giovanna Ewbank. Nas imagens, os meninos aparecem de mãos dadas com a mãe, que também não escondeu a felicidade em ser levada ao altar pelos herdeiros.

Para celebrar a união, Giovanna e Bruno optaram por uma cerimônia intimista e luxuosa, com cerca de 100 convidados, entre familiares e amigos próximos do casal. A atriz e apresentadora escolheu um vestido ousado, com alguns detalhes que remetem a algo mais vintage.

Em entrevista à Vogue, Giovanna Ewbank explicou a escolha do modelito: "Eu não queria que fosse um vestido de noiva clássico. Eu queria um off-white, um bege, um modelo que parecesse mais antiguinho", declarou ela.

Roger Gobeth mantém título de galã

Em 2023, quando completou 50 anos, Roger Gobert refletiu sobre a idade durante uma entrevista para a CARAS Brasil. Ele abriu um pouco a intimidade e falou como foi completar 50 anos. "A vida tem andado depressa e todos nós acabamos nos surpreendendo quando pensamos no quanto de histórias já vivemos e nos caminhos já percorridos. Acho a surpresa algo natural, principalmente porque os 50 são os novos o que? 40?", brincou o ator.

Com mais de 140 mil seguidores no Instagram, Roger se preocupa em passar uma boa imagem e influenciar positivamente os admiradores. Segundo o artista, ele não se preocupa muito com o assédio dos fãs e tenta aproveitar a visibilidade para incentivá-los a manter uma rotina saudável.

"As redes são um recorte daquilo que somos, então por vezes conto um pouco do meu dia a dia relacionado a esta parte da vida… dos treinos, da alimentação… e espero assim, levar alguma boa informação pra quem me acompanha", disse ele, que completou: "Eu sempre fui uma pessoa ativa, ligada aos esportes e às boas condutas alimentares… então acho que o corpo reflete um pouco essa caminhada".

