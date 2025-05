Ex-A Fazenda Raissa Barbosa anuncia fim do namoro e desabafa: 'Totalmente desrespeitoso'

Ex-participante de A Fazenda 12, da Record TV, Raissa Barbosa anunciou o fim de seu relacionamento com o cantor Paulo Cästagnoli

Ex-participante de A Fazenda 12, da Record TV, Raissa Barbosa está solteira novamente. Nesta segunda-feira, 19, ela anunciou o fim do relacionamento com o cantor Paulo Cästagnoli por meio de uma publicação nas redes sociais. Grávida de 35 semanas, Raissa lamentou o comportamento recente do ex-companheiro.

“Só pra deixar claro aqui no Insta — porque no TikTok quem acompanha as lives já sabe, eu e o Paulo terminamos fez exatamente uma semana no sábado. E no mesmo dia do término ele achou de bom tom anunciar numa live, gritando “tô solteiro”, como se estivesse comemorando. O que eu achei totalmente desrespeitoso comigo, mas cada um sabe o que faz”, iniciou a influenciadora.

E continuou: "Eu preferi o respeito e o silêncio, e esperei pelo menos uma semana para falar sobre. O término foi por WhatsApp, o que também não achei legal, mas foi o que teve. Só vim esclarecer em respeito a todas as pessoas que me acompanham e torcem por mim porque, assim como compartilhei o namoro aqui, acho justo deixar claro que terminou”, escreveu.

Por fim, pediu: "E para que não restem dúvidas diante das atitudes que ele anda tendo pós-término, já deixo avisado: não me venham falar nada sobre a vida dele. Obrigada pelo apoio sempre. Só desejo felicidades e deixo claro aqui que não teve nenhuma briga, só atitudes que eu não concordei", finalizou.

Desabafo de Raissa Barbosa - Foto: Reprodução/Instagram

Quando Raissa Barbosa anunciou o relacionamento?

A influenciadora contou a novidade em uma live nas redes sociais em fevereiro deste ano. A influenciadora digital, que já é mãe de Felipe, de 15 anos, anunciou publicamente a nova gestação em dezembro de 2024. Segundo ela, o genitor, cuja identidade não foi revelada, não assumiu a paternidade.

