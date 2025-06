Ex-A Fazenda Lucas Viana se manifesta após ser detido em Dubai: 'Não cometi nenhum crime'

O influenciador e ex-A Fazenda Lucas Viana voltou a se manifestar após revelar que foi detido em Dubai. Veja o que ele disse

O influenciador e campeão do reality show A Fazenda 11, Lucas Viana, voltou a se manifestar após contar que foi detido em Dubai. Em um novo comunicado compartilhado nas redes sociais nesta sexta-feira, 13, ele deu novos detalhes do que aconteceu e contou que seu celular e dinheiro foram apreendidos no momento da detenção.

"Tô passando aqui pra tranquilizar todo mundo. Não, eu não fui preso. Mas, sim, fui DETIDO. Depois de toda a averiguação, ficou claro pras autoridades que não cometi nenhum crime. Eu estava em uma situação confusa e, no momento da detenção, levaram tudo meu, inclusive o celular, que era o único meio que eu tinha pra me comunicar melhor", ele iniciou.

Em seguida, ele contou que não deixaram que ele usasse o tradutor, o que acabou dificultando tudo. "Felizmente, assim que eu pude pegar o celular por alguns instantes, consegui cooperar com as investigações, e agora conto com o apoio das autoridades, além de estar sendo muito bem-acompanhado Freitas, que tá cuidando de tudo pra garantir que meu retorno ao Brasil aconteça da melhor forma possível", afirmou.

"Acredito que domingo já devo conseguir voltar. E, assim que eu estiver no conforto da minha casa, tranquilo, prometo explicar tudo com calma, os primeiros detalhes. Obrigado, de coração, pela preocupação, pelo carinho e por todas as mensagens", finalizou o modelo.

Quem é Lucas Viana?

Natural de Minas Gerais, Lucas Viana é modelo e influenciador digital. Ele ganhou notoriedade ao participar da quarta temporada do reality Are You The One? Brasil, mas acabou sendo retirado do programa após se envolver em uma agressão a outro participante.

Em setembro de 2019, Lucas entrou para o elenco da 11ª edição do reality rural A Fazenda, da Record TV. Com 59,17% dos votos, o modelo conquistou o público e saiu campeão da temporada, levando para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão.

