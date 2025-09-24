Ex de Vini Jr elogia Bruna Biancardi após polêmica com Virginia: ‘Elegante’

Bruna Biancardi surpreendeu o público na noite de terça-feira, 23, ao compartilhar um vídeo mostrando os bastidores de um de seus trabalhos. Nas imagens, a esposa de Neymar Jr aparece em meio a um ensaio fotográfico. E não demorou muito para que a famosa recebesse diversos elogios dos fãs.

Quem também fez questão de elogiar Bruna Biancardi foi Maju Mazalli, ex-namorada de Vini Jr. Nos comentários da postagem, a influenciadora exaltou a beleza e elegância da companheira de Neymar: “ Linda, fina, chique, elegante, tudo! “, declarou.

A declaração de Maju não passou despercebida e chamou atenção dos internautas, já que no início desta semana, Biancardi e Virginia Fonseca, apontada como nova affair de Vini Jr, protagonizaram uma polêmica. Na ocasião, a esposa do jogador do time Santos rebateu a fala da apresentadora do SBT sobre ter ligado para Neymar Jr de madrugada para falar sobre trabalho.

“Só para encerrar esse assunto, pois, pelo visto, ela está gostando do tema, né?! Os meus problemas eu não resolvo na internet, muito menos em entrevistas — ainda mais para esse tipo de ‘jornalismo’. Não foi uma situação isolada. Ela já demonstrou não ter postura e educação comigo, dentro da minha casa inclusive — bem diferente da pessoa que ela mostra ser na internet. Sobre a ligação: ela sabe que não foi assim“, disse Bruna Biancardi nos comentários de um post.

O que Virginia disse sobre a ligação para Neymar Jr?

Em entrevista recente ao jornalista Leo Dias, Virgínia Fonseca rompeu o silêncio e comentou a respeito do episódio em que teria sido atendida por Bruna Biancardi ao ligar para Neymar Jr em uma madrugada para falar sobre trabalho, deixando a esposa do jogador incomodada com a situação.

Virginia confirmou que a ligação existiu, mas explicou que pediu desculpas ao casal ao perceber que Bruna Biancardi não teria gostado de sua atitude: “A assessora dele me mandou mensagem e disse: Virginia, preciso saber da sua resposta, porque preciso colocar o seu nome [na lista] do leilão [de Neymar]. Isso no dia que aconteceu. Mas nesse dia eu saí e fui para uma festa“, recordou a famosa.

“Quando eu voltei peguei a mensagem dela falando: preciso da sua resposta, quando você tiver pode falar com o Ney’. Eu voltei da festa, sem noção, e liguei para ele para falar. Aí a Bruna mandou uma mensagem pra mim e disse: ‘pode ligar no meu’. Aí eu falei: ‘Bruna, relaxa que não é nada de importante. É sobre o leilão’“, continuou.

“Ali eu já percebi que tinha vacilado e mandei uma mensagem para o Ney depois pedindo desculpa por qualquer desconforto causado entre ele e a Bruna“, concluiu Virginia Fonseca.

