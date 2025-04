Ex de Victor Pecoraro fala sobre a ida dele para o Power Couple Brasil

Mãe das filhas de Victor Pecoraro, Renata Muller reage ao ser questionada se torce pela vitória dele no Power Couple Brasil

Ex-mulher do ator Victor Pecoraro, Renata Muller comentou sobre a ida dele para o reality show Power Couple Brasil, da Record, ao lado da nova esposa, Rayanne Morais. Ela reagiu ao comentário de um internauta perguntando se ela está torcendo pelo casal no programa.

Em seu comentário, Renata alfinetou o ex-marido, mas disse que torce pela vitória dele. "O que passou, passou. Já faz tempo. Que sejam muito felizes e, de verdade, espero do fundo do coração que ganhem. Quem sabe assim ele para de dizer que 'não tem dinheiro, não pode, não consegue' e passa a dividir de fato as despesas das meninas comigo", disse ela.

E completou: "Ser mãe solo não é fácil, só quem vive sabe. Então, estou torcendo sim, por mim e pelas meninas!".

Victor Pecoraro e Rayanne Morais falaram sobre o amor na revista CARAS

Em entrevista recente na Revista CARAS, Victor Pecoraro e Rayanne Morais falaram sobre o tão desejado casamento. “Foi um turbilhão de emoções. Fica difícil colocar em palavras o amor e a alegria que senti. O Victor é o grande amor da minha vida. Um novo ciclo de vida como sr. e sra. Morais Pecoraro. Meu coração se enche de tanto amor que, parece, vai explodir. Meu ‘sim’ foi e será dele para sempre”, disse ela. “Se pudesse, já teria casado desde o primeiro dia. Esperei o que estava esperando há muito tempo… O famoso ‘sim’”, emenda Victor.

O desejo de constituir família também é uma vontade em comum da dupla. Pai de duas meninas, Victor não descarta a chance de ter filhos com Rayanne. “A gente quer se entregar ao máximo um ao outro e aproveitar o tempo que a gente poderia estar junto e não esteve. Teremos filhos, sim, e vamos fazer dessa família uma grande família”, avisa ele.

