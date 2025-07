Ex de Theodoro Cochrane reage após vídeo que expôs seu casamento viralizar: 'Mal'

O vídeo ator Theodoro Cochrane desabafando sobre o casamento de seu ex-namorado, Fabrício Santana, repercutiu nas redes sociais nos últimos dias

O vídeo ator Theodoro Cochrane, um dos filhos da apresentadora Marília Gabriela, desabafando sobre o casamento de seu ex-namorado, Fabrício Santana, repercutiu nas redes sociais nos últimos dias. Diante da viralização das imagens, Fabrício decidiu se manifestar e compartilhou sua visão sobre a exposição inesperada de sua vida pessoal.

Em entrevista ao portal UOL Splash, Fabrício revelou como se sentiu ao ver o conteúdo se espalhar nas redes e explicou por que a situação o deixou desconfortável . "Me sinto muito mal por tudo que saiu. Porque algo que era para ser 'meu', foi para ele", falou.

Fabrício pontou também a exposição de pessoas próximas, especialmente seu atual marido e familiares, que não têm ligação com o meio artístico. "O que me deixou mais chateado foi a exposição, tanto do meu marido, quanto das fotos da família dele, porque as pessoas não têm culpa. Eu escolhi ter uma vida pública, não eles. É sobre o controle do que sai mesmo".

Com o vídeo repercutindo nas redes, ele passou a receber comentários que, segundo o próprio, poderiam ser prejudiciais. "Às vezes tem comentários que a gente escuta que dói o coração, então eu prefiro muito filtrar o que eu vejo, me acessar a internet para não acabar vendo coisas que talvez possam me machucar e tirar essa minha felicidade que eu estou tendo no momento".

Apesar do episódio, Fabrício reforçou que está em uma fase feliz e valorizou o apoio que recebe do atual parceiro. "Estou com uma pessoa que eu gosto do meu lado, que me apoia, que me incentiva, sabe? Eu acho que isso é o fundamental do relacionamento. Você estar realmente com uma pessoa que vibra sobre a sua felicidade, as suas conquistas".

O que aconteceu?

O atorTheodoro Cochrane, compartilhou recentemente um desabafo após saber do casamento de seu ex-namorado, de quem se separou há quatro anos. Sem citar nomes, ele contou como se sentiu diante da situação. Veja o que ele disse.

