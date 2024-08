Ex de Supla choca ao expor motivo do término: ‘Cansei de ser tirada de otária’

Nathalia Mastrobiso, ex-namorada 30 anos mais jovem, desabafa nas redes sociais sobre o término do relacionamento com Supla

Nathalia Mastrobiso, ex-namorada 30 anos mais jovem do cantor Supla, surpreendeu seus seguidores ao revelar o motivo do término do relacionamento de três anos. Em um desabafo nas redes sociais, a modelo e influenciadora afirmou ter "cansado de ser tirada de otária" e sugeriu que, apesar da diferença de idade, havia uma falta de maturidade no namoro.

Em seu perfil no Instagram, Nathalia abriu o coração em um desabafo e pediu aos seguidores que parassem de questionar sobre seu namoro com o cantor Supla. Além disso, ela decidiu compartilhar novos detalhes sobre o término do relacionamento: "Por favor, não fiquem mais perguntando nada do Supla para mim”, iniciou.

“Cansei de ser tirada de otária por macho. Pelo bem da minha saúde mental, pelo menos aqui, não [quero] ver este caralh*. Quando amo alguém não deixo de amar de um dia para o outro, sabe? Sempre defendi o nome na roda, independentemente de qualquer bost*. E ver o contrário comigo pega muito mal para mim”, a influenciadora completou.

Na sequência, Nathalia contou que não quer mais ser relacionada ao ex-namorado: “Então, família, não quero mais saber. Querem bajular o cara? Vão lá no perfil dele e manda. Quero virar essa página da minha vida”, a jovem afirmou ter muito respeito pela família do cantor, mas deixou claro que não deseja mais manter contato com Supla.

Para completar, a influenciadora digital revelou detalhes do fim do namoro: "Homem sendo homem. Não importa a idade. Maturidade é sobre outra coisa e estamos aí, crescendo, ao menos estou a cada dia buscando ser uma pessoa melhor, tentando entender as coisas", disse a modelo, que está buscando terapia após o término.

Por fim, Nathalia sugeriu que os homens deveriam considerar procurar terapia. Ela destacou que muitas vezes as pessoas não acreditam em doenças como ansiedade e depressão, considerando-as frescura, mas que esses problemas podem afetar significativamente as relações: “Todo mundo precisa de terapia, mesmo que você não acredite”, disse.

Vale lembrar que além de modelo e influenciadora, Nathalia Mastrobiso também é atriz e DJ. Em recente aparição no ‘Altas Horas’, a artista contou que conheceu o Supla em um posto de gasolina, enquanto passeava com uma amiga. Depois do encontro, ela enviou uma mensagem no Instagram e os dois acabaram engatando o namoro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NATHALIA MASTROBISO (@mastrobiso)

Namorada de Supla surpreendeu ao revelar detalhes da relação:

Discreta em sua vida pessoal, Nathalia Mastrobiso costuma ficar longe dos holofotes e faz raras aparições ao lado do amado. Mas ela resolveu abrir uma exceção e respondeu algumas perguntas dos fãs sobre a relação em suas redes sociais. Entre os questionamentos, um seguidor perguntou se o relacionamento com Supla era aberto e Nathalia abriu o jogo.