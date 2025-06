Ex de Rafa Kalimann, José Loreto comenta gravidez da famosa com Nattan

O ator José Loreto, ex de Rafa Kalimann, falou sobre o fim da relação entre eles e a notícia da gravidez da famosa com o cantor Nattan

Na última semana, Rafa Kalimann surpreendeu o público ao revelar que está à espera de seu primeiro filho com o cantor Nattan. Os dois, que estão juntos desde 2024, contaram a novidade aos fãs por meio de um vídeo bastante emocionante.

O casal, inclusive, recebeu diversas mensagens carinhosas de amigos, que assim como eles, também celebraram a notícia da chegada do bebê. Entre os famosos, quem também comentou sobre a gravidez de Rafa Kalimann foi o ator José Loreto, ex-namorado da atriz e influenciadora digital.

Provando que o fim da relação acabou de forma amigável, Loreto disparou elogios a Rafa e contou que ficou bastante alegre ao saber da nova fase de vida da famosa. Para quem não sabe, os dois viveram um romance, que durou cerca de 6 meses, e anunciaram o término em 2023.

" Fiquei muito feliz por ela. Terminamos numa boa, por mais que sempre haja especulações. Torço e gosto muito dela. Acho ela uma mulher incrível, que foi super importante. Participou da minha vida em um período muito legal, e eu da dela", declarou o ator em entrevista à 'Coluna Play', do jornal O Globo.

" Acho um casal incrível, admiro o Nattanzinho e acho que eles combinam. Que ótimo que eles se juntaram na hora certa e que vão ter essa bênção, que é o filho", completou José Loreto.

Vale lembrar que, desde o fim da união com Rafa Kalimann, o artista não assumiu publicamente nenhum relacionamento. Em 2024, Loreto viveu um affair com a ex-BBB Alane Dias, que chegou ao fim no início deste ano. Os dois, no entanto, nunca confirmaram oficialmente a relação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NATTANZINHO (@nattan)

Filho de Rafa Kalimann e Nattan já tem nome?

Recentemente, Rafa Kalimann e Nattan anunciaram que estão à espera do primeiro filho. Após receber a notícia da gravidez, o forrozeiro leu uma carta que havia escrito antes de saber que a companheira está esperando um bebê e revelou o provável nome caso seja uma menina: Zuza.

Na publicação, Rafa contou que ela e o namorado combinaram de escrever uma carta um para o outro. Ela foi a primeira a ler e interpretou o texto como se fosse o bebê se dirigindo a Nattan. Depois de descobrir que seria pai, o cantor leu a carta que havia escrito pouco antes.

Ao longo do texto, o cantor relembrou o apoio que a amada deu para ele após a perda de Dona Zuza, avó que o criou e faleceu no fim de abril. "E como se não bastasse, por ideia da Rafaella, ela propôs que o nome da nossa filha, nossa primeira filha, fosse Zuza’. Olha essa parte agora: ‘Em homenagem à minha avó, e talvez Zuza esteja no forno já'", finalizou o músico.

