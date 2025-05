Ex de Marcello Novaes comenta declaração de Guilherme Leonel: ‘Não tem que suportar tudo’

A influencer Saory Cardoso se manifesta sobre o fim do casamento entre Guilherme Leonel e Carol Nakamura; saiba detalhes!

Nesta segunda-feira, 12, o modelo Guilherme Leonel, de 32 anos, anunciou o fim de seu casamento com a atriz Carol Nakamura, de 42, por meio de suas redes sociais. Em resposta à declaração de Guilherme, a influenciadora Saory Cardoso, de 29 anos, se manifestou publicamente.

“A gente cansa de ser saco de pancadas! O amor não tem que suportar tudo! Fica bem!” , disse Saory ao recém-separado, demonstrando apoio ao modelo.

Saory namorou por três anos com o ator Marcello Novaes, de 62, mas o relacionamento chegou ao fim em abril deste ano.

Confira o comentário de Saory:

Saory Cardoso reage ao relato de Guilherme Leonel nas redes sociais - Foto: Reprodução/Instagram

Término do casamento entre Carol Nakamura e Guilherme Leonel

O casamento de Carol Nakamura e Guilherme Leonel chegou ao fim. Na rede social, o modelo anunciou o término nesta segunda-feira, 12, com uma postagem expondo alguns dos motivos pelos quais o relacionamento teria acabado.

O influenciador compartilhou um clique em preto e branco do dia em que trocaram alianças e escreveu um texto anunciando a separação. Guilherme Leonel então deu sua versão do término dizendo que fez de tudo para a relação dar certo, mas que a companheira não teria correspondido. Em troca, ele teria desenvolvido depressão e até síndrome do pânico.

"Eu me joguei na sua vida… Vivi intensamente por nós, lutei com todas as forças que tinha e não tinha .

Literalmente, eu dei meu sangue para te ver realizar sonhos… Foram dias, noites e madrugadas lutando por tudo aquilo que almejávamos. Realizei alguns vários sonhos que você tinha, dentre eles, ter sua casa própria, e gravar uma série… Ao longo desses anos, atravessei algumas crises pelas pressões colocadas diariamente, para fazer tudo, enquanto você estava sentada mexendo no celular. Mas, eu sempre fiz questão de ser o homem da casa, e solucionar TUDO . E meu pagamento foi uma síndrome do pânico, depressão… pois nunca era o suficiente para você, sempre era pouco", escreveu.

