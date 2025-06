Ex de Marcello Novaes alfineta o término deles: ‘Oh raça!’

Ex-namorada de Marcello Novaes, Saory Cardoso dispara indireta após ver notícia de outra separação de famosos

Ex-namorada do ator Marcello Novaes, a modelo Saory Cardoso surpreendeu ao alfinetar o fim do relacionamento deles enquanto comentava sobre outra separação no mundo dos famosos. Nesta semana, o cantor Luan Pereira se separou de Maria Eduarda Corrêa e ela disse que o término aconteceu por telefone.

Ao ver isso, Saory criticou as atitudes dos homens na hora da separação. "Situação super parecida com a minha e sigo achando lamentável, oh raça!", disse ela.

E completou: "Terminam relações por motivos idiotas (que na real, nem acredito que seria de verdade, acho que é um jogo para nos manipular quando algo não sai do jeito que os alecrins dourados querem) e rompem uma relação sem respeito, sem empatia e sem CARINHO por telefone!".

Desabafo

A influenciadora Saory Cardoso, de 29 anos, abriu o coração e compartilhou detalhes sobre o fim de seu relacionamento com o ator Marcello Novaes, de 62 anos. A ex-participante do De Férias com Ex contou o que teria incomodado o ator após a realização de um procedimento estético e falou sobre como tem se sentido após a separação.

"Ele mencionou que, na visão dele, certas exposições nas redes não estavam alinhadas com o que considerava adequado para a imagem de uma mulher 'séria'. Ele tem uma visão mais reservada sobre postar foto expondo o corpo, enquanto acredito que uma foto não defina ninguém", comentou em entrevista à Quem.

"[Estou me sentindo] muito mal, decepcionada e desrespeitada. Até porque, ele sempre pediu para eu ter esse cuidado com ele, já que namorávamos a distância", desabafou a ex-participante do reality De Férias com o Ex, que revelou que o ator terminou com ela por telefone.

A influenciadora digital também afirmou que os comentários de Marcello Novaes sobre seu corpo influenciaram, em parte, sua decisão de realizar o procedimento nos glúteos. “Claro que ouvir do meu namorado que minha bunda era pequena me fazia ter vontade de melhorar ela, não achei que ele fosse se ofender tanto com o procedimento. Mas não fiz somente pelos comentários dele. Fiz porque sempre tive vontade e amei muito o resultado, ficou bem natural e bonito”, completou.

Leia também: Marcello Novaes anuncia a morte do pai, que estava internado