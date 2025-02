Ex de Bia Miranda desabafa após fim da relação: 'Estou no meu limite'

Fim! A ex-A Fazenda Bia Miranda anunciou o término de seu relacionamento com Samuel Sant'Anna, com quem espera a segunda filha

Ex-participante de 'A Fazenda 14', da Record TV, Bia Miranda surpreendeu os seguidores ao anunciar o fim de sua relação com Samuel Sant'Anna. O término foi confirmado pela neta de consideração de Gretchen por meio de seus stories no Instagram na manhã desta segunda-feira, 3.

"Pessoal, passando aqui para comunicar vocês que eu estou solteira", escreveu a jovem. Momentos depois, ela apagou de seu perfil oficial as fotos ao lado de Samuel, mais conhecido na internet como Gato Preto.

Ele, inclusive, fez um breve desabafo em suas redes sociais durante a madrugada. Sem mencionar o término, Samuel Sant’Anna relatou que está 'em guerra entre a mente e o coração'. "Não consigo encontrar palavras certas para descrever como estou me sentindo agora", iniciou.

"Não estou feliz ou triste, tudo o que posso dizer é que parece vazio e ao mesmo tempo pesado. Tudo dói, estou em guerra entre minha mente e meu coração, e a única coisa que queria poder fazer era chorar, preciso de um lugar para descansar um pouco e não sei onde ou se existe esse lugar, só sei que estou no meu limite. Fim", completou.

Vale lembrar que Bia Miranda está grávida da primeira filha do ex-casal. Em janeiro deste ano, os dois descobriram através de um chá revelação que estão à espera de Maysha. A ex-A Fazenda ainda é mãe de Kaleb, de 7 meses, fruto de sua antiga união com DJ Buarque.

