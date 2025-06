Ex de Benício Huck, Duda Guerra se surpreende no Dia dos Namorados: ‘Não fazia ideia’

A influenciadora digital Duda Guerra, ex-namorada de Benício Huck, comentou sobre os casais que estão celebrando o Dia dos Namorados

A influenciadora digital Duda Guerra, ex-namorada de Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck, comentou sobre os casais que estão celebrando o Dia dos Namorados nesta quinta-feira, 12. Em uma publicação nas redes sociais, ela revelou que está descobrindo uniões que nem imaginava que existiam.

Ela compartilhou uma selfie com uma expressão pensativa e confessou: "Hoje estou assim o dia todo. Descobri mil pessoas que namoram e eu não fazia ideia", disse, acrescentando uma risada.

Stories de Duda Guerra

A vida amorosa de Duda Guerra

Vale lembrar que a influenciadora está solteira desde o fim de seu relacionamento com Benício Huck em maio deste ano. Após o término, ela ressaltou em entrevista ao portal Leo Dias que cada um está seguindo seu caminho e não se falam mais.

“Loucura esses dias, né. A gente tá bem e cada um está seguindo seu próprio caminho agora. Cada um com um rumo na vida”, afirmou a jovem. Ela ainda admitiu que não esperava tamanha repercussão após a postagem e afirmou que não chegou a conversar com as outras adolescentes envolvidas na história.

Ao ser questionada se tem vontade de reatar o relacionamento com o jovem, ela afirmou: “Como eu falei, a gente não se fala mais e eu acho que já foi tudo esclarecido sobre essa situação”, garantiu.

Após o término, ela contou sobre seus objetivos fitness. "Eu já passei por várias fases, já perdi peso, já ganhei massa. Hoje o meu foco principal é ganhar massa muscular mas secando, perdendo gordura.”, disse ela, que quer definir o abdômen e aumentar o glúteo.

“Eu acho que esse é o sonho de todo mundo [definir partes do corpo] Hoje vai é dia de glúteos, e eu amo esse treino, mas confesso que é um dos mais cansativos, por ter várias séries unilaterais”.

