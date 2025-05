Ex de Benício Huck, Duda Guerra esclarece sua escolha pelo ensino a distância

A influenciadora Duda Guerra explica em suas redes sociais os motivos que a levaram a optar pelo modelo de ensino remoto; saiba detalhes!

Nesta segunda-feira, 26, Duda Guerra revelou, por meio de uma caixinha de perguntas nos stories, que está estudando a distância e explicou os motivos por trás da escolha. Ela também deixou claro que a decisão não tem relação com as recentes polêmicas, que envolvem o término com Benício Huck, filho dos apresentadores Luciano Huck e Angélica.

Um internauta perguntou a Duda Guerra se ela ainda está estudando. Ela respondeu: “Óbvio!! Estudo é muito importante”, escreveu.

Em seguida, outro seguidor questionou se ela está fazendo ensino a distância. A influenciadora esclareceu: "Respondendo todas as perguntas sobre esse assunto, sim, estou estudando online, de forma remota! Não teve absolutamente nada a ver com as todas as polêmicas, essa decisão já havia sido tomada antes" .

Duda Guerra explicou que fez essa escolha para ter mais tempo em sua rotina. "O objetivo disso tudo é eu ter mais tempo para fazer meu trabalho e minhas coisas pessoais que mantêm a minha saúde mental em dia", disse.

"Eu continuo estudando da mesma forma, porém agora consigo organizar o meu tempo e minha agenda de uma maneira que funcione melhor para mim” , completou.

Término entre Duda Guerra e Benício Huck

No último dia 14,a influencer Duda Guerra, de 16 anos, mostrou um trecho de sua rotina de treinos e aproveitou para revelar o seu objetivo fitness para os seus quase um milhão de seguidores em seu perfil no Instagram. O momento acontece em meio ao fim do namoro da jovem com Benício Huck, de 17, filho dos apresentadores Luciano Huck e Angelica.

Em vídeo, publicado nos stories de seu perfil no Instagram, Duda falou sobre os seus planos na musculação:

"Eu já passei por várias fases, já perdi peso, já ganhei massa. Hoje o meu foco principal é ganhar massa muscular mas secando, perdendo gordura.”, disse ela, que quer definir o abdômen e aumentar o glúteo: “Eu acho que esse é o sonho de todo mundo [definir partes do corpo] Hoje vai é dia de glúteos, e eu amo esse treino, mas confesso que é um dos mais cansativos, por ter várias séries unilaterais”; confira mais detalhes!

