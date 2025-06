Ex-Chiquititas, Júlia Olliver revela nova fase como estudante de Nutrição

Lembra dela? A atriz Júlia Olliver, a Pata da novela 'Chiquititas', do SBT, falou sobre a decisão de começar a cursar Nutrição

Júlia Olliver, de 22 anos, vive uma fase de transformação pessoal e profissional. Conhecida por interpretar a personagem Pata na novela Chiquititas (2013), do SBT, a atriz aposta em um novo caminho: cursa Nutrição e compartilha nas redes sociais sua rotina saudável.

Apesar de já ter feito teatro e publicidade, ela reconhece que a novela foi o grande divisor de águas da sua trajetória. "Eu já fazia alguns trabalhos publicitários e teatro antes da Pata, mas com certeza minha vida se transformou depois dela. Vejo como o trabalho principal da minha carreira até hoje. Foi a novela que abriu portas e até hoje posso realizar muitos sonhos por ser conhecida pela Pata. O sentimento que mais resume isso tudo é gratidão. E com certeza eu ainda não tenho total dimensão do que foi a Pata na vida das pessoas", disse ela à CARAS Brasil.

Após viver uma fase difícil, Júlia deu início a um processo de autocuidado — que acabou abrindo uma nova possibilidade de futuro. "A Júlia hoje pode ser quem ela quiser. Por muito tempo fiquei com medo de mudar a rota por achar que deveria fazer apenas algo relacionado à atuação, mas me desprendi disso. Mudei meu conteúdo após passar por um processo de emagrecimento. Me apaixonei por nutrição e alimentação equilibrada. Aproveitando as oportunidades, iniciei a faculdade de Nutrição — algo totalmente diferente do que já imaginei pra mim, mas sinto que estou exatamente onde deveria estar", afirmou.

Ela também falou sobre o carinho do público e deixou claro que não tem qualquer problema em ser lembrada pela personagem da infância. "Nunca foi um problema pra mim ser reconhecida por ter interpretado a Pata. Acho até ingratidão querer se desvincular de algo que realmente me trouxe onde estou e que me levou até as pessoas que me acompanham até hoje. Meu público cresceu comigo e acompanhou todas as minhas fases, e isso é incrível! Ainda tem muitas crianças que me acompanham e me param na rua. Sabemos que um dos públicos mais fiéis e sinceros são eles."

Vai voltar a atuar?

Atualmente, Júlia se conecta com seus seguidores principalmente através da internet, mostrando um pouco do seu estilo de vida. "Criamos uma rotina juntos. Mostro meus treinos, receitas, alimentação e um pouco da minha vida pessoal também… mas não tanto (risos). Me sinto muito à vontade de ser quem sou, pois eles me dão essa liberdade e me conhecem... Ser influencer para o lado bom sempre: incentivar a estudar, a se alimentar bem, se exercitar...", afirmou.

Com muitos sonhos em vista, ela deixa claro que não descarta voltar à atuação — mas com foco em outras linguagens. "Tenho 22 anos, então muitos sonhos nascem e outros morrem. A vida vai nos amadurecendo e vamos mudando sempre, ainda bem. Novelas não tenho muita vontade no momento, filmes sim! Fiz o Morando com o Crush, no qual interpretei a Pri, e amei. É algo mais rápido, dinâmico e intenso ao mesmo tempo. Foi incrível e eu faria com certeza outros", revelou.

Júlia ainda contou que pretende se aventurar em outras áreas. "Música é algo que arde no meu coração. Talvez ainda não seja o momento, mas gostaria, sim, de me aventurar na área", confessou;

Para ela, a liberdade de se reinventar é um valor que vem desde a infância — e se inspira em uma figura bem conhecida do público. "Sempre amei acompanhar a Barbie quando era criança e com ela aprendi que não precisamos ser apenas uma coisa! Hoje sigo à risca isso: sou atriz, influenciadora, cantora, atleta de vôlei, faço musculação e serei, se Deus quiser, a futura nutri de muitas pessoas", finalizou.

