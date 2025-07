Ex-Big Brother sofre acidente e faz acusação grave: ‘Arremessada'

Ex-participante do Big Brother, Charley Uchea sofre acidente de carro e acusa o culpado de acidente de não prestar socorro

Ex-participante do Big Brother do Reino Unido, Charley Uchea, de 40 anos, sofreu um acidente de carro nesta semana. Ela contou que seu carro foi atingido por outro motorista, que fugiu do local e não prestou socorro após ela se machucar na batida.

A jovem disse que ficou com hematomas nas sobrancelhas e estava com dificuldade para mexer os braços. " Fui deixada pra morrer ", afirmou. Ela disse que ficou sozinha no local do acidente, mas recebeu atendimento médico assim que possível.

"Abençoada seja minha enfermeira escovando meu cabelo, porque eu não consigo usar meus braços no momento. Estou muito fraca. Uma noite tão agradável antes de eu ser arremessada no ar rsrs, e desmaiar", disse ela.

No dia seguinte, Charley contou que precisou cancelar uma viagem por causa do acidente, já que ainda está com dores e se recuperando. “Pensar que estaríamos voando para o Havaí para o meu aniversário, e agora estou na cama porque não consigo andar ou fazer qualquer coisa, apenas em agonia por causa da dor forte. Sim, eu tenho sorte de estar viva, mas essa sensação de dor está me matando”, desabafou.

Cantor sofre acidente de carro

O cantor Terry Luttrell, vocalista da banda de rock Starcastle, sofreu um grave acidente de carro no último fim de semana após dormir ao volante. O artista de 78 anos retornava de um show na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, quando perdeu o controle do veículo.

Dois dias após o ocorrido, Luttrell, que não sofreu ferimentos graves, explicou o que aconteceu. "Simplesmente aconteceu. Eu cochilei. Acordei em um casulo [de airbags]. Infelizmente, o carro foi destruído", declarou o cantor ao site 'The News-Gazette'.

O artista ainda contou que fraturou apenas o esterno, o osso que fica entre as costelas. "Consegui me levantar e sair do carro. Estou com um pouco de dor nas costas e no pescoço, mas não é nada que não possa ser superado", concluiu o roqueiro.

