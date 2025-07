Ex-BBBs retomam profissões comuns após o reality show; confira

Após Michel Nogueira contar que está trabalhando como motorista de aplicativo, saiba quais ex-BBBs voltaram à vida comum após o reality show

A fama adquirida no Big Brother Brasil nem sempre se converte em contratos publicitários ou carreiras na mídia. Alguns ex-participantes preferem ou precisam retornar à rotina profissional fora dos holofotes. É o caso de Michel Nogueira, do BBB 24, que era professor e decidiu mudar de área após o programa. Em entrevista à revista Quem, ele contou que optou por trabalhar como motorista de aplicativo para ter uma fonte de renda diversificada.

Veja ex-BBBs que voltaram a profissões comuns após o reality:

Lucas Luigi — instalador de pisos

Eliminado no BBB 24, Lucas Luigi retornou ao trabalho como instalador de pisos laminados. Em entrevista ao Notícias da TV, ele afirmou: "Não foi como eu tinha imaginado", referindo-se à falta de oportunidades comerciais após o reality. Luigi também vendeu o carro que ganhou no programa para dar entrada na casa própria e compartilha vídeos do seu dia a dia nas redes sociais.

Lucas Luigi - Foto: Reprodução/Globo

Juninho — motoboy

Também do BBB 24, Juninho retomou o trabalho como motoboy no Rio de Janeiro. Segundo o Gshow, ele disse que precisou voltar à profissão por questões financeiras. "Virou uma necessidade mesmo", contou. O ex-participante afirmou que tem orgulho do trabalho e que a atividade é digna e honrada.

Juninho - Foto: Reprodução/Globo

Edilberto "Edy" e Raissa — artistas de circo

Pai e filha, Edy e Raissa Simões, que participaram do BBB 25, voltaram ao Circo Ônix Espetacular, em Minas Gerais. Os dois retomaram as apresentações no circo da família logo após a eliminação. Edy publicou que estava feliz em voltar ao picadeiro, e Raissa comentou sobre ser reconhecida pelo público durante as viagens.

Edy e Raissa - Foto: Reprodução/Globo

Estela Padilha — diretora de arte

Do BBB 1, Estela Padilha seguiu carreira fora da televisão. Segundo o Notícias da TV, ela atua hoje como diretora de arte e fotógrafa no setor da moda em São Paulo. Estela mantém uma vida discreta e não se envolveu em projetos de entretenimento após o reality.

Estela - Foto: Reprodução/Globo

Rogério Padovan — médico

Participante do BBB 5, Rogério Padovan voltou à medicina após o programa. Atualmente, é dono de clínicas na área de saúde esportiva e atua como médico. Ele soma mais de 400 mil seguidores nas redes, onde compartilha dicas de alimentação e bem-estar.

Reogério Padovan - Foto: Reprodução/Globo

