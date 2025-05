Ex-BBBs Aline e Diogo Almeida mostram detalhes de viagem romântica

Ex-participantes do BBB 25, Diogo Almeida e Aline curtiram uma viagem romântica em meio à natureza; veja fotos do local

Ao que tudo indica, o romance entre Diogo Almeida e Aline Patriarca é real! Os dois, que se conheceram no BBB 25 e engataram um affair dentro do confinamento da TV Globo, passaram uma noite romântica em um local reservado em meio à natureza no último fim de semana.

Por meio das redes sociais, os ex-BBBs mostraram alguns detalhes do lugar onde ficaram hospedados. O destino da viagem escolhida por Aline e Diogo após participarem de um evento no Rio de Janeiro contou com uma cabana cercada de árvores e lago, com direito a lareira dentro do quarto.

O ator, inclusive, chegou a publicar um vídeo dos dois apreciando a lareira ao som da música 'Medo Bobo', na voz de Rubel. Aline Patriarca, por sua vez, mostrou ela e Diogo Almeida brindando com taças de champanhe.

Vale lembrar que, desde o fim do BBB 25, ocorrido há pouco mais de um mês, Diogo e Aline já revelaram que estavam conversando e se conhecendo melhor. Recentemente, em entrevista à coluna de Fábia Oliveira, do 'Metrópoles', o ator contou como está a relação entre eles.

"A gente está se conhecendo melhor aqui fora (risos). A gente tem um carinho grande um pelo outro, torço muito pela Aline, ela também torce por mim. Então, vamos ver aqui fora como vai ser. A gente estava lá dentro, vivendo num mundo paralelo, onde a gente vivia de verdade, mas a dinâmica é outra, completamente diferente daqui de fora. E agora, aqui fora, a gente está tendo oportunidade de conviver mais e se conhecer mais", declarou o ator.

Confira as fotos da viagem de Aline e Diogo Almeida:

Ex-BBBs Diogo e Aline mostram detalhes de local onde ficaram hospedados - Reprodução/Instagram

O primeiro contato de Aline e Diogo fora do BBB 25

O romance do ator Diogo Almeida (40) com a ex-policial militar Aline Patriarca (32) foi um dos pontos altos do BBB 25, reality show da TV Globo que chegou ao fim no dia 22 de abril. Tanto é que até hoje o público ainda tem curiosidade sobre como anda a relação dos dois e torce muito para a felicidade de ambos - juntos ou até mesmo separados.

Em entrevista à Revista CARAS, durante sua estadia na Ilha de CARAS by GAV Resorts, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, o carioca conta que após o programa, os dois tiveram uma conversa "saudável e importante"; confira o bate-papo completo com Diogo Almeida!

